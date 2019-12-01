Reciben fallo condenatorio 4 responsables de secuestro agravado; víctima fue rescatada en operativo en la CDMX

Zitácuaro, Michoacán, 18 de marzo del 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de Carlos Alfonso “N”, Sergio “N”, René Javier “N” y Carlos Alberto “N”, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de secuestro agravado cometido en agravio de un hombre.

Sobre el particular se informó que en el desarrollo del juicio oral, el agente del Ministerio Público acreditó que el 27 de diciembre de 2022 la víctima fue privada de la libertad en la ciudad de Zitácuaro y posteriormente trasladada a un inmueble ubicado en la calle Francisco de Lorenzana, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, donde fue mantenida en cautiverio bajo la vigilancia de los ahora sentenciados.

De acuerdo con la investigación, los responsables exigieron dinero a cambio de la liberación, por lo que el 31 de diciembre de 2022 familiares de la víctima realizaron un pago de rescate por 176 mil 500 pesos en la capital del país.

Como resultado de las labores de investigación y de inteligencia, el 7 de enero de 2023 se implementó un operativo en la Ciudad de México, mediante el cual se logró liberar a la víctima y detener en flagrancia a los cuatro implicados dentro del inmueble donde se encontraba privada de la libertad.

Tras el desahogo de las pruebas presentadas por la Fiscalía, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio contra los acusados por el delito de secuestro agravado. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de individualización de la pena, en la que se determinará la sentencia correspondiente.