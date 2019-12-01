Presentará Nalleli Pedraza iniciativa para fortalecer los derechos lingüísticos de la comunidad sorda

Morelia, Michoacán, a 15 de julio del 2026.- Como parte del compromiso de convertir en leyes las propuestas surgidas del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad del Congreso del Estado, la diputada local Nalleli Pedraza Huerta impulsa una iniciativa presentada por la parlamentaria María Guadalupe Ramírez Velázquez, con el propósito de fortalecer los derechos lingüísticos de la comunidad sorda y garantizar el acceso oportuno a la Lengua de Señas Mexicana (LSM).

La propuesta plantea reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de reconocer expresamente el derecho de las niñas, niños y adolescentes sordos a acceder a su lengua natural desde el nacimiento o desde el momento en que sea detectada una pérdida auditiva.

Nalleli Pedraza destacó que el acceso temprano al lenguaje representa una condición indispensable para el desarrollo integral de cualquier persona, por lo que negar ese derecho implica limitar su aprendizaje, identidad, comunicación e inclusión social.

"El lenguaje no es un privilegio, es un derecho humano. Garantizar que las niñas y los niños sordos tengan acceso inmediato a la Lengua de Señas Mexicana significa abrirles las puertas al conocimiento, a la educación, a la convivencia y al pleno ejercicio de todos sus derechos", afirmó.

La iniciativa reconoce a la comunidad sorda como una minoría lingüística, estableciendo derechos fundamentales como el uso libre de la Lengua de Señas Mexicana en espacios públicos y privados, el acceso inmediato a esta lengua una vez detectada la discapacidad auditiva, la preservación de su cultura, la convivencia con su comunidad lingüística y la promoción de acciones de investigación, capacitación y fortalecimiento de la lengua.

Asimismo, propone garantizar que la comunidad sorda pueda desarrollar, preservar, estandarizar y difundir la Lengua de Señas Mexicana sin interferencias, además de contar con los medios necesarios para asegurar su transmisión a las nuevas generaciones.

La legisladora recordó que esta iniciativa forma parte de las propuestas construidas por las y los parlamentarios con perspectiva de discapacidad, quienes compartieron de primera mano las barreras que enfrentan diariamente y plantearon soluciones concretas para avanzar hacia una sociedad más incluyente.

"Nuestro compromiso ha sido escuchar y transformar esas voces en acciones legislativas. Las mejores iniciativas son aquellas que nacen de la experiencia de quienes viven las problemáticas todos los días", señaló.

Nalleli Pedraza reiteró que continuará impulsando todas las iniciativas emanadas del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, convencida de que Michoacán debe consolidar un marco jurídico que garantice plenamente los derechos de las personas con discapacidad.

"Construimos un Congreso más abierto, donde las personas con discapacidad no solo son escuchadas, sino que participan activamente en la elaboración de las leyes. Ese es el camino para lograr una verdadera inclusión y garantizar que nadie se quede atrás", concluyó.