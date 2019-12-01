Presentará Claudia Díaz una Iniciativa de Ley de reforma Constitucional del Poder Judicial del Estado de Querétaro armonizada con la Constitución federal

Querétaro, Querétaro, a 17 de febrero de 2026.- Pese a que legisladores federales de Morena reconocieron públicamente la existencia de fallas, errores técnicos y lagunas jurídicas en la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) aprobada en septiembre de 2024, planteando la necesidad de realizar ajustes, especialmente en relación con el proceso de elección judicial programado para los próximos años, la diputada Claudia Díaz Gayou, informó que presentará en Oficialía de Partes del Poder Legislativo una Iniciativa de Ley de reforma Constitucional del Poder Judicial del Estado de Querétaro armonizada con la Constitución federal.

Recordó que en días pasados el Poder Ejecutivo envió una iniciativa referente a este tema, por lo que espera que ambas sean analizadas y se puedan acumular, toda vez que recordó que los dos proyectos de reforma pasados, presentados por la 4T, ya fueron dictaminados y se agotó su procedimiento.

Indicó que existen diferentes puntos de vista entre las dos iniciativas, pues mencionó que la 4T busca que las reformas queden plasmadas en la Constitución; y el Poder Ejecutivo propone enviar la mayor parte de las reformas a leyes secundarias.

Consideró que la iniciativa del Poder Ejecutivo introduce ambigüedades, como decir “al menos debe haber 13 magistrados”; además de que amplía el catálogo de quienes pueden aspirar a ser magistrado; “cuando el espíritu de la reforma al Poder Judicial es muy claro, y sólo se tiene que hablar de 13 magistrados”, precisó la legisladora.



Además, dijo que los requisitos para ser magistrado deben estar plasmados en la Constitución y no dejarlo en las leyes secundarias, como en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde se pueden establecer requisitos a modo.

La también coordinadora del Partido del Trabajo explicó que las restricciones deben ser claras para quienes pudieran aspirar a jueces y magistrados para que no puedan ser aspirantes exfuncionarios públicos como gobernadores, legisladores, integrantes del ayuntamiento, secretarios del Poder Ejecutivo, fiscales, entre otros.



Consideró que la reforma judicial nació para acabar con privilegios como que magistrados retirados cobren su salario equivalente a la mitad del tiempo que estuvieron en el cargo, por lo que se tiene que acabar con este tipo de prerrogativas.

“Con esta iniciativa, la iniciativa de la 4T establece que se debe elegir un órgano de administración judicial, ya teniendo los nuevos jueces y magistrados para poder tener la democracia que se requiere dentro del Poder Judicial y que se eligen quienes van a ser los representantes del órgano de administración judicial. Por su parte, el titular del Poder Ejecutivo quiere tener el órgano de administración judicial a modo y lo quiere hacer antes de la elección para que pueda tener el control de la administración del Poder Judicial”.

Informó que, en cuanto a la duración del cargo, el Poder Ejecutivo propone una elección escalonada permanente de 7 magistrados que duren nueve años y 6 magistrados con una duración de 6 años; y lo que propone la 4T es respetar los principios de una duración Constitucional del cargo de 9 años con una renovación escalonada para evitar paralizar el Poder Judicial y poder dar una eficiencia, transparencia y armonización, sin atropellar los procesos judiciales.

“Esta es una lucha ideológica y el movimiento de la Cuarta Transformación está buscando reformas Constitucionales en México que sean progresistas, leyes cercanas a la gente y que no solamente sean beneficiados unos cuantos, para quien tenga dinero, apellido o familiares. Hoy tenemos que seguir luchando desde el Congreso del Estado para tener leyes progresistas, llevar la transformación a Querétaro con las leyes del espíritu ideológico que se ha estado buscando en el país”.