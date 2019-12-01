Presentan los detalles del Viacrucis Viviente de la Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en La Cáñada de El Marqués, Querétaro

El Marqués, Querétaro, a 23 de marzo de 2026.- Para las actividades que se realizarán en el municipio de El Marqués se realizarán del 28 de marzo al 5 de abril, el municipio de El Marqués implementará un operativo interinstitucional en el que intervienen diversas áreas del municipio para brindar atención integral a los ciudadanos, informó Alejandro Vázquez Mellado, director de Protección Civil.

En coordinación con el grupo parroquial Tribunales de Jesús La Cañada, presentó los pormenores de la 161 edición de la representación del Viacrucis Viviente de la Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo en La Cañada, una de las tradiciones religiosas y culturales más emblemáticas de la demarcación y del estado de Querétaro.

Subrayó que no se permitirá la venta de alcohol en vía pública y anunció la habilitación del estacionamiento gratuito con capacidad para 400 vehículos en La Cañada, esto con el objetivo de mejorar la movilidad y facilitar el acceso al evento.

Explicó que se implementará un operativo preventivo con más de 100 elementos y diversas unidades de atención, incluyendo ambulancias y drones, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los asistentes. Destacó que se han realizado recorridos previos en puntos clave y que se espera mantener saldo blanco, como en ediciones anteriores.

En materia de seguridad, Miguel Ángel Compeán Acuña, director de Seguridad Pública Municipal, indicó que se desplegará un operativo coordinado con corporaciones estatales, con presencia en distintas comunidades y puntos estratégicos, mediante patrullajes, unidades especializadas y vigilancia aérea, con el propósito de garantizar la seguridad en todo momento.

Andrés Martínez Ramírez, director de Inspección Municipal, informó que se otorgaron 180 permisos para el uso de espacios públicos, los cuales estarán distribuidos en zonas específicas y bajo supervisión constante, a fin de evitar obstrucciones durante las representaciones y mantener el orden en las áreas de mayor afluencia.

Mauro Aragón Chávez, director de Servicios Públicos Municipales. señaló que se han llevado a cabo acciones de limpieza, mantenimiento y adecuación de espacios, además de la instalación de contenedores de basura y la previsión para la recolección de residuos. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con el manejo adecuado de desechos durante estas fechas.

“La representación de este año contará con la participación de más de 100 actores y un amplio equipo de apoyo, desarrollándose del 28 de marzo al 5 de abril con diversas actividades religiosas y escenificaciones”.