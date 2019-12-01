Presentan en el Congreso del Estado libro en materia de desaparición forzada y su impacto en las comunidades indígenas

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.- Bajo la premisa que debe existir una coordinación institucional para fortalecer los procesos de búsqueda, la diputada Belinda Iturbide encabezó el foro académico y presentación del libro “Resquebrajamiento Social. La desaparición forzada, reflexiones actuales y su impacto en la interculturalidad indígena”.

Al dar la bienvenida a los ponentes, el Dr. José Alfredo Tapia Navarrete, Dr. Humberto Urquiza Martínez y la Mtra. Jennifer Murillos Martínez, la legisladora resaltó que este tipo de acciones representa una oportunidad para comprender mejor un fenómeno que no solamente tiene implicaciones jurídicas y de seguridad, sino también profundas consecuencias humanas, sociales, económicas y culturales.

“La desaparición de personas es un fenómeno multidimensional que no puede enfrentarse únicamente mediante el derecho penal, sino mediante una respuesta integral que combine prevención, búsqueda, investigación, identificación forense, atención a las familias, participación comunitaria y construcción de memoria”, señaló la legisladora.

En su participación la diputada esbozó los diferentes temas abordados en los 12 capítulos que conforman el libro, destacando los enfocados al análisis de desaparición forzada desde una visión municipal; las comunidades indígenas con autogobierno, en el libro se reconoce que las comunidades también pueden convertirse en actores institucionales capaces de participar activamente en la protección de derechos.

Uno de los rubros que más puntualizó la parlamentaria fue el analizado en el capítulo 8 de la obra, el cual estudia la desaparición de los niños y niñas que quedan en situación de orfandad debido a la desaparición de sus padres o familiares, “durante los foros que se realizaron por todo Michoacán para la construcción de la Ley en la materia, siempre este tema fue uno de los más recurrentes y en los que se debe poner mayor atención”, destacó.

Para concluir la parlamentaria reflexionó diciendo que “la desaparición debe investigarse, pero también debe prevenirse, debe buscarse a las personas, pero también deben identificarse los cuerpos que permanecen sin nombre, deben fortalecerse las instituciones, pero también escucharse a quienes llevan años buscando, deben existir leyes, pero también recursos y capacidades para hacerlas efectivas”, finalizó.

Por su parte, Jennifer Murillos Martínez, rectora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, desatacó que la desaparición de personas se vive de forma diferente en las comunidades indígenas, convierte a toda la comunidad en victimas indirectas, toda la comunidad participa en esta búsqueda; y, es necesario fortalecer la comunicación y coordinación con las instituciones para tener una respuesta pronta a las familias.

Asimismo, Humberto Urquiza Martínez, coautor del libro, subrayó que para la construcción del libro se contó con la participación de académicos, funcionarios y colectivos, diferentes perspectivas de este lamentable fenómeno, e hizo un llamado a duplicar en todo Michoacán, la empatía que tienen las comunidades originarias ante estas adversidades.

Finalmente, José Alfredo Tapia Navarrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los colectivos de búsqueda y las instituciones, así como fortalecer las estrategias de búsqueda y atención, y que estas sean diferentes en los casos de desaparición de personas en la ciudad o en comunidades indígenas, ya que los contextos se viven diferentes.