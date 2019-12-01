Presentan Bando Solemne conmemorativo del mes patrio y del aniversario de Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 16:15:31

Quiroga, Michoacán, a 1 de septiembre del 2025.- El Ayuntamiento de Quiroga, encabezado por la presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez, llevó a cabo la presentación del Bando Solemne, en el se informa del programa de actividades culturales, cívicas, deportivas y recreativas que se desarrollarán a lo largo de septiembre.

Con este acto se da inicio formal a las celebraciones del mes patrio y del aniversario de la fundación de Quiroga, fechas de gran relevancia que fortalecen la identidad y el orgullo de las y los quiroguenses.

Durante la presentación, la presidenta municipal extendió una cordial invitación a toda la ciudadanía para sumarse y participar en cada una de las actividades programadas, al subrayar que este mes es una oportunidad para fortalecer la unión comunitaria, promover nuestras tradiciones y vivir la grandeza de Quiroga.

Con este arranque, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de conservar y difundir las raíces culturales, al mismo tiempo que impulsa espacios de sana convivencia y participación ciudadana para todas las familias.