Estafador se hace pasar por víctima tras explosión de pipa en Iztapalapa; aseguraba que su hija había fallecido en la tragedia para sacar dinero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 18:17:04

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2025.- La tragedia provocada por la explosión de una pipa en Iztapalapa, Ciudad de México, despertó la solidaridad de miles de personas, pero también abrió espacio para quienes buscan sacar provecho del dolor ajeno.

Un hombre fue sorprendido en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde aseguraba que su hija había fallecido en el accidente para pedir dinero y cubrir supuestos gastos funerarios.

Varias personas, conmovidas por su historia, le entregaron apoyo económico.

Sin embargo, personal médico aclaró que el sujeto ya había intentado engañar en otras ocasiones con versiones similares, y que en realidad se trata de un estafador identificado.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a brindar su ayuda únicamente por medios oficiales o directamente en los hospitales, además de denunciar a cualquier persona que intente aprovecharse de esta situación.