Presentan activistas amparo contra el Congreso de Michoacán por omisión en Ley de Búsqueda de Personas

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026. — La activista y madre buscadora Margarita López Pérez, acompañada del asesor victimal Carlos Escobedo, presentaron ante el Poder Judicial de la Federación una demanda de amparo indirecto contra el Congreso del Estado de Michoacán, por la omisión de discutir y votar la Ley de Búsqueda de Personas.

El recurso legal busca obligar al Legislativo local a retomar el proyecto de decreto que permanece congelado desde hace más de dos años, a pesar de que fue aprobado en el Pleno durante la pasada legislatura y turnado al entonces gobernador, quien lo regresó con observaciones.

Fue la propia Margarita López, en su calidad de diputada local durante la legislatura anterior, quien impulsó la iniciativa.

Los activistas señalaron que el proceso se detuvo tras las observaciones de la administración estatal. "Después de varios meses de trabajo en la legislatura anterior, se elaboró un proyecto de decreto, se aprobó por parte del Pleno del Congreso del Estado, se envió al gobernador, este realizó algunas observaciones, lo remitió al Congreso de regreso para que se atendieran estas observaciones y pues prácticamente ya estamos a más de dos años de que este proceso se realizó de esta manera y no tenemos a la fecha una ley de desapariciones en Michoacán. Esto es especialmente grave para nosotros que nos dedicamos al acompañamiento de víctimas",comentaron.

Por su parte, la exdiputada local señaló que una de las objeciones fue "meramente semántica".

"No tenían ningún señalamiento en contra de la elaboración de la ley, sino en el nombre. Nos la regresó porque quería que dijera 'ley de búsqueda de personas desaparecidas'. Como le habíamos puesto 'ley de búsqueda de personas', quería que le agregáramos ese dato. Lo hicimos en su momento", indicó López Pérez.

Reiteró la urgencia de contar con este marco legal en un estado donde, dijo, la violencia no cede y las cifras de desaparecidos incrementa.

"Con todas las ejecuciones que hay, con todos los desaparecidos que hay día con día, aunque nos digan que ya bajó un 49% de homicidios dolosos, es una falacia, es una mentira grandísima. No sé a quién quieran engañar, porque diariamente hay gente ejecutada. Ahora simplemente ya tenemos dos, tres noches que se amanecen las ejecuciones por aquí en los poblados aledaños a Morelia, en Lázaro Cárdenas, en Arteaga, en Apatzingán, en Uruapan, en Pátzcuaro, Zamora, La Piedad", indicó Margarita López, quien dijo esperar sensibilidad de los diputados en apoyo a las familias de desaparecidos.