Presenta Vicente Gómez iniciativa para resolver laudos laborales en ayuntamientos

Morelia, Michoacán; 15 de octubre de 2026.- El pago de los laudos o sentencias laborales constituye un verdadero desafío para los municipios, por ello el diputado del Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez, presentó una iniciativa para atender este tema y evitar que se convierta en una “bola de nieve” que colapse las finanzas municipales y vulnere el derecho de los trabajadores.

En tribuna, el legislador del Grupo Partido del Trabajo (GPPT) expuso que los municipios enfrentan serias dificultades administrativas que aunado a los laudos o sentencias pueden llevar a paralizar su funcionamiento, ante la falta de recursos para atender este derecho de los trabajadores.

Ante sus homólogos de la LXXVI legislatura del Congreso de Michoacán, indicó que su propuesta busca adicionar el artículo 38 bis a la Ley de Planeación, Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, para que los gobiernos municipales puedan solicitar una ampliación de presupuesto a la Secretaría de Finanzas y Administración, en los casos en que no se disponga de recursos para atender esta necesidad.

Aclaró que no sería un “cheque en blanco”, si no que el municipio tendría la obligación de demostrar la imposibilidad de pagar a los trabajadores por falta de recursos.

Por otra parte el diputado petista presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, a fin de otorgar un salario a la persona que presida el Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Lo anterior, debido a que representa una responsabilidad pública con derechos y obligaciones relacionadas con la representación, coordinación y unión de esfuerzos, que no se duplican con las que ejerce la Dirección del DIF que son administrativas y operativas.