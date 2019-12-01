Presenta Tribunal Electoral del Estado de Querétaro propuesta de reforma al Congreso Local 

Presenta Tribunal Electoral del Estado de Querétaro propuesta de reforma al Congreso Local 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 19:49:51
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Querétaro, Qro., 29 de junio de 2026.- Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), entregaron al presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Sinuhé Piedragil Ortiz, dos propuestas de reforma; una a la Constitución de Querétaro y otra es un proyecto de reforma electoral.

Estas propuestas fueron entregadas por parte del magistrado presidente Daniel Estrada García y el resto de los magistrados Josetty Irais Serrano García y Ricardo Gutiérrez Rodríguez.

La propuesta que entregaron es una iniciativa de Reforma a la “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro”, así como a la “Ley Electoral” y a “Ley Orgánica del Tribunal Electoral”, todas del estado de Querétaro, propuesta por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

Piedragil Ortiz comentó a los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro: “hoy oficializaron esta propuesta de iniciativas, en la cual vamos a estar trabajando, sobre todo, lo que conlleva a la Ley Electoral y recibimos con mucho beneplácito esta propuesta”.

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