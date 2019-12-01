Presenta solicitud de recursos el IEEQ para garantizar la organización del proceso electoral 2026-2027 y la elección del Poder Judicial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 16:58:27

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de diciembre de 2025.- La presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEEQ), Grisel Muñiz Rodríguez, informó que el organismo presentó una solicitud de recursos para garantizar la organización del proceso electoral 2026-2027, así como la elección del Poder Judicial, prevista para 2027.

Explicó que el año 2026 marca el inicio de un nuevo ciclo electoral en el estado, lo que implica la instalación de consejos distritales y municipales, la convocatoria a la ciudadanía para integrarlos y la contratación de personal que permita cubrir todo el territorio queretano.

Detalló que el presupuesto ordinario para el órgano electoral será de 270 millones de pesos y de este monto, 55 por ciento corresponde al financiamiento público para partidos políticos, es decir, 147 millones 790 mil pesos.

“El incremento solicitado respecto a 2025 es de 6.2 por ciento y para el proceso electoral 2026-2027 el monto a ejercer será de 56 millones 283 mil pesos, que representan el 15 por ciento de la solicitud”.

Mientras que, para la elección del Poder Judicial, detalló, el monto destinado 30 millones de pesos los cuales se destinarán a la instalación de casillas específicas y garantizar condiciones distintas a las elecciones ordinarias.

Muñiz Rodríguez, presidenta del IEEQ subrayó que la elección del Poder Judicial será un proceso completo e independiente, con casillas propias y logística diferenciada.

“Es una elección en específico, que requiere recursos adicionales para traducirlo con la ciudadanía”.

Finalmente, recordó que el Consejo General del Instituto está integrado por consejeros designados por el Instituto Nacional Electoral, aunque se prevé la conformación de consejos específicos para la elección judicial, cuya definición se dará en su momento.