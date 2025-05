Presenta Sandra Arreola iniciativa para endurecer penas por delitos sexuales contra menores en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 7 de mayo de 2025.– En el marco del Día Internacional de la Niña y el Niño, la diputada Sandra Arreola Ruiz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en Michoacán, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Código Penal local con el objetivo de endurecer las penas por delitos sexuales y secuestro cometidos contra menores de edad, bajo el nombre de “Ley Camila”.

La propuesta toma como referencia la legislación aprobada en el estado de Guerrero el pasado 26 de marzo, en memoria de Camila Gómez Ortega, niña de ocho años que fue víctima de feminicidio en Taxco en marzo de 2024. “El caso de Camila conmocionó al país entero, y con esta ley buscamos honrar su memoria con acciones concretas que protejan a nuestras niñas y niños”, señaló Arreola Ruiz.

La iniciativa, respaldada por las diputadas Ana Belinda Hurtado Marín, María Itzé Camacho Zapiain, Brissa Ireri Arroyo Martínez, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, Diana Mariel Espinoza Mercado, Ana Vanessa Caratachea Sánchez y Adriana Campos Huirache, propone reformar los artículos 165, 167, 169 y 169 Bis del Código Penal del Estado de Michoacán para:

• Aumentar las penas por delitos sexuales como violación equiparada, abuso sexual, hostigamiento y acoso sexual cuando las víctimas sean menores de edad.

• Establecer que estos delitos se persigan de oficio, sin necesidad de que exista denuncia previa de la víctima o sus familiares.

“La situación es alarmante: en 2023, Michoacán registró más de 360 denuncias por abuso sexual infantil, y más del 60% de los casos ocurrieron dentro del núcleo familiar. Cuatro de cada diez agresores eran familiares directos. Esto refleja que nuestras niñas y niños no están seguros ni siquiera en su propio hogar”, enfatizó la legisladora.

Arreola Ruiz subrayó que estas cifras no son solo datos estadísticos, sino “vidas marcadas por el abuso, infancias quebradas y futuros comprometidos”. Y agregó que “esta iniciativa no busca castigar por castigar, sino responder a una realidad dolorosa que ya no podemos seguir ignorando”.

Finalmente, la diputada hizo un llamado al Congreso y a la sociedad michoacana a unir esfuerzos para enfrentar de manera decidida este flagelo, “en Michoacán, los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes han alcanzado niveles inaceptables. La ‘Ley Camila’ representa un paso firme hacia la protección del interés superior de la niñez. No podemos permitir que estos crímenes queden impunes o con sanciones que no reflejan la magnitud del daño causado”, remarcó.