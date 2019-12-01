Presenta Reyes Galindo iniciativa para salvaguardar el respeto, la dignidad y la trayectoria de las maestras y maestros michoacanos

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- “Cuidar a quienes educan también significa cuidar la educación y a quienes reciben sus enseñanzas”, expresó el coordinador parlamentario de Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, al presentar en el pleno una iniciativa para refomar el artículo 192 al Código Penal de esta entidad, con la que se busca fomentar y salvaguardar el respeto a la labor docente en el estado.

Al considerar necesario colocar en el centro de la discusión el bienestar de las maestras y los maestros, el congresista argumentó que es indispensable fomentar y salvaguardar el respeto a la labor docente, así como a la dignidad, honra y reputación de las maestras y los maestros, por parte de las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general, para fortalecer su liderazgo en la comunidad.

En este contexto, explicó que esta normativa contempla que son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: respetar la dignidad y función del personal docente y abstenerse de proporcionar deliberadamente información falsa o formular señalamientos que con conocimiento de su falsedad que tengan como finalidad afectar su dignidad, honra o reputación.

“Hablar de educación es hablar también de las personas que hacen posible que ésta ocurra todos los días: las maestras y los maestros. Detrás de cada salón de clases existe una persona que no solamente transmite conocimientos. Una maestra o un maestro acompaña, orienta, escucha, aconseja y, muchas veces, se convierte en una figura significativa en la vida de sus estudiantes”, dijo.

Y agregó que “en las aulas no solo se aprende español, matemáticas ciencias, también se aprenden valores, responsabilidad, respeto, disciplina, solidaridad y formas de relacionarnos con los demás. Muchas de las enseñanzas que recibimos de nuestros profesores permanecen con nosotros durante toda la vida. Por ello, importa que quienes tienen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, también necesitan desarrollar su trabajo en un ambiente donde su dignidad sea respetada”, enfatizó el diputado.

Reyes Galindo, explicó que esta iniciativa no pretende crear privilegios para las maestras y los maestros, ni cerrar las puertas a la crítica, a la inconformidad o a la denuncia, sino que busca que el respeto sea recíproco dentro de la comunidad educativa, donde el alumno sea escuchado y protegido, las familias puedan denunciar cuando exista una verdadera preocupación.

“Y que las maestras y los maestros también tengan la certeza de que su dignidad y su reputación merecen protección frente a conductas deliberadamente falsas o maliciosas. Porque las maestras y los maestros, son personas de quienes aprendimos no solamente una asignatura, sino también valores, disciplina, perseverancia y, en ocasiones, la confianza necesaria para enfrentar nuestros propios retos”, indicó.

“Por eso, reconocer el valor de quienes educan, cuidar su bienestar y garantizar condiciones de respeto para el desarrollo de su función no es solamente proteger a un sector profesional: es reconocer la importancia de quienes participan todos los días en la formación de las nuevas generaciones de Michoacán”. concluyó el legislador.