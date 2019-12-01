Presenta Reyes Galindo iniciativa para impulsar empresas familiares en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- Pese a la importancia económica y social que juegan las empresas familiares en la economía de Michoacán, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado (Sedeco), no cuenta con atribuciones específicas para el diseño e implementación de políticas orientadas al emprendimiento y consolidación de este tipo de empresas.

Ante ese escenario, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, presentó una inciativa para impulsar este rubro en la entidad,con una adición al artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, en la que la Sedeco tendrá la atribución de impulsar la creación y consolidación de empresas familiares.

“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tenemos la firme convicción de legislar e impulsar leyes y políticas a favor de la recuperación del poder adquisitivo del ingreso familiar y el bienestar socioemocional de las familias michoacanas, por ello, presentamos esta iniciativa que tiene como objetivo el ampliar el campo de actuación de la Sedeco en Michoacán, para que esta instancia cuente con atribuciones para fomentar la creación y consolidación de empresas familiares”, argumentó el congresista.

Reyes Galindo, expuso que al hablar sobre empresas familiares, hay una referencia a organizaciones de enorme complejidad, derivado de que estas enfrentan retos de índole financiera, del entorno económico y de la operación del día a día en medio del desarrollo de la calidez y de la complejidad propias de las relaciones familiares.



Refirió que en México diversos centros de pensamiento especializados en estudio y consultoría de empresas familiares tales como Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica (IFEM) de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), estiman que las familias empresarias aportan entre el 50% y 80% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, por ello la importancia de la implementación de programas y políticas orientadas al impulso, fomento y consolidación de este tipo de emprendimientos.

“Las empresas familiares generan aproximadamente e 70% de los empleos del país y específicamente en Michoacán de las 343,470 unidades económicas que se encuentran registradas, se estima que más del 95% de estas pueden ser categorizadas como empresas familiares”, indicó el líder de la bancada del PT en el legislativo local.