Presenta Reyes Galindo iniciativa en el Congreso de Michoacán para considerar como violencia contra la mujer el no reconocer el trabajo doméstico y cuidados en el hogar

Morelia, Michoacán, 15 de abril de 2026.- El no reconocer monetariamente las labores desempeñadas en el hogar, así como las actividades relacionadas con la asistencia personal, acompañamiento y cuidados a los miembros de la familia, debe ser considerado como violencia contra la mujer, así lo estipuló el diputado Reyes Galindo Pedraza, en la iniciativa que presentó este miércoles ante el pleno del Congreso de Michoacán.

A través de una adición a un artículo 11 Bis, a la ley Por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, busca erradicar cualquier tipo de violencia hacia este género, al explicar que se genera una desigualdad económica y social ante la falta de remuneración al realizar este tipo de labores.

Asimismo, en este decreto, el legislador señaló que busca que se establezca que: el obligar a las mujeres durante el embarazo a realizar trabajos que exijan un esfuerzo considerable que signifique algún tipo de peligro para su salud gestacional, también debe considerarse como violencia hacia la mujer.

Explicó que para ONU Mujeres, el que los gobiernos nacionales y subnacionales, emprendan legislación y políticas orientadas a hacer frente al trabajo doméstico y los cuidados no remunerados, se ha convertido en un tema de enorme relevancia; ya que el trabajo doméstico no remunerado ha sido históricamente una de las dimensiones menos reconocidas de la contribución de las mujeres al

desarrollo y a la supervivencia económica de los hogares.

“Y es que el trabajo no remunerado, relacionado principalmente con el cuidado del hogar y de la familia, no solo representa una jornada de trabajo que se puede extender más allá de lo que contempla la legislación laboral, sino también la perpetuación de la desigualdad económica y social entre hombres y mujeres”, recalcó el congresista.

El líder parlamentario del PT, refirió que de acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 75 millones de personas se dedican al trabajo doméstico en todo el mundo, y se estima que casi el 80 por ciento son mujeres, de ahí dijo, deriva la importancia de hacer frente a la desigualdad de género.

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En este contexto, señaló que las mujeres dedican alrededor de 59 horas semanales al trabajo de cuidados y doméstico, casi el triple de lo destinado por los hombres, quienes dedican 22 horas promedio; respecto a los cuidados, la mujeres dedican 28.8 horas a la semana, en tanto que los hombres solo 12.4 horas semanales.

Dijo que según datos del INEGI, en Michoacán en el 2025 el trabajo no remunerado representó el 37.4 por ciento del Producto Interno Bruto estatal, lo que significa más de una tercera parte del valor de la economía local y se situó en 13 puntos porcentuales por encima del promedio nacional que a su vez, significa el 30 por ciento del valor total de la economía en todo el país.

“Lamentablemente, las labores domésticas de cuidados no remunerados siguen siendo un pilar invisible de la economía y una agenda pendiente en la palestra estatal y nacional; por ello, desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y en congruencia de hacer frente a todos los tipos de violencia en Michoacán, presentamos esta iniciativa de Ley que tiene como propósito contemplar la violencia en contra de las mujeres el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados”, refirió Reyes Galindo.