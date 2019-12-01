Presenta Representación Parlamentaria iniciativa para prohibir vapeadores en espacios públicos en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre del 2025.- En sesión del Congreso del Estado, la diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, junto con el coordinador de la Representación Parlamentaria, Marco Polo Aguirre Chávez, presentó una iniciativa de alto impacto para prohibir el uso, posesión, almacenamiento, distribución y transporte de vapeadores y dispositivos similares en todos los espacios públicos de Michoacán.

La propuesta que busca fortalecer las acciones de protección a la salud, especialmente de niñas, niños y adolescentes, propone crear el Artículo 14 Bis en la Ley de Control del Tabaco del Estado, estableciendo la prohibición del uso y transporte de vapeadores en todos los espacios públicos.

Asimismo, plantea reformar el Artículo 20 para facultar a la autoridad sanitaria estatal a asegurar, confiscar y destruir estos dispositivos cuando se encuentren en incumplimiento, fortaleciendo así las herramientas de vigilancia y control.

La legisladora explicó que el consumo de vapeadores ha aumentado de manera preocupante en la entidad y a nivel nacional, lo que exige una respuesta legislativa contundente. Recordó que la evidencia científica demuestra que estos dispositivos contienen sustancias tóxicas que pueden causar serios daños al sistema respiratorio. En tribuna señaló que “pueden provocar un daño irreversible en el desempeño ventilatorio y han sido fatales en múltiples casos reportados".

Isauro Hernández resaltó además las alertas emitidas recientemente por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), que ha detectado dispositivos con componentes no declarados y niveles altos de riesgo sanitario, lo cual subrayó vuelve imprescindible actualizar el marco normativo. Una de las preocupaciones centrales es el incremento del consumo entre adolescentes y jóvenes, quienes están expuestos a estos productos incluso en entornos escolares.

“Es necesario salvaguardar de manera más amplia la salud de nuestros niños, niñas y jóvenes”, sostuvo la diputada al presentar la iniciativa impulsada en conjunto con el coordinador Marco Polo Aguirre Chávez, destacando que la medida responde a un problema de salud creciente que debe atenderse con oportunidad.

El proyecto establece que su entrada en vigor será al día siguiente de su publicación oficial, además de instruir a la Secretaría de Salud a actualizar su normativa interna en un plazo máximo de 180 días para garantizar su adecuada implementación. La propuesta legislativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis, discusión y eventual dictamen.