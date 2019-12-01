Presenta Morón iniciativa para reformar Ley General de Cultura Física y Deporte

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2025.- Convencido de su poder transformador en la comunidad y los beneficios que aporta en materia de salud y prevención del delito, el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual plantea mayor presupuesto y el fortalecimiento de programas de becas y estímulos a deportistas de alto rendimiento.

El legislador, que dentro de su propuesta también incluye modificaciones a la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, argumentó ante el Pleno del Senado que el deporte es una poderosa herramienta para la inclusión social, la salud física y mental, la prevención de conductas adictivas y delictivas, la disminución de la desafiliación escolar y la reconstrucción del tejido social.

Por ello, dijo, es necesario revalorar al deporte como un bien de prioridad nacional, con un impulso legislativo que incremente el presupuesto público y financiamiento que se le destina, que logre una mayor infraestructura para su práctica y sobre todo, que administre e implemente mejores programas relacionados con el otorgamiento de becas, estímulos y apoyos a los deportistas de alto rendimiento, a los deportistas en formación, al deporte escolar, el deporte adaptado o paralímpico y del deporte social o comunitario.

"Esta nueva política de financiamiento debe asegurar que se cuente con más recursos y presupuesto basado en resultados, para asegurar un futuro más prometedor de nuestros deportistas en competencias que vayan desde lo local con el proceso de Olimpiada Nacional, hasta eventos internacionales como Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos".

Otro de los cambios importantes es la sustitución de un modelo de política proautoridad por un modelo prodeportista, lo que permitirá establecer en la ley la incorporación de una serie de criterios legales y administrativos que protejan y favorezcan el interés superior del derecho al deporte y de los deportistas, por encima de las facultades y atribuciones de las propias autoridades en la materia.

Ahora, la autoridad deportiva correspondiente estará obligada a simplificar los trámites administrativos para el otorgamiento de becas, estímulos y apoyos deportivos. Esto prevé la posibilidad de que sea la autoridad deportiva quien habilite de forma obligatoria los portales y plataformas digitales necesarias, para impulsar la implementación de trámites y expedientes digitales.

"Por lo anterior, resulta urgente que México transite hacia un marco jurídico que reconozca al deporte no solo como un derecho y una práctica nacional necesaria, sino también como un instrumento estructural de prevención social, desarrollo comunitario y de seguridad ciudadana", finalizó.