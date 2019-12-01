Presenta Luis Nava programas sociales a Colegio de Arquitectos de San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 14 de abril del 2026.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, presentó la diversidad de programas sociales que actualmente impulsa la dependencia a su cargo, ante integrantes del Colegio de Arquitectos de San Juan del Río.

Durante el encuentro, realizado en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, el titular de la Sedesoq destacó que a nivel estatal se redujo la población en pobreza en un 23 por ciento y pobreza extrema en 55.2 por ciento; mientras que en San Juan del Río la población en pobreza se redujo en 45 por ciento y la pobreza extrema en 33.5 por ciento.

“Les quiero agradecer a todas las personas con quienes dialogamos hoy, con quienes nos encontramos, a quienes les presentamos los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, pero también a quienes les presentamos la política de desarrollo social del Gobernador Mauricio Kuri, aquí estamos para servirte y estamos para hacer equipo”, expresó.

El titular de Sedesoq resaltó la importancia de generar vínculos con profesionistas y organizaciones, ya que su participación contribuye a fortalecer el desarrollo de las comunidades y a ampliar el impacto de los programas sociales, por lo que abrió un espacio de diálogo en el que las y los asistentes pudieron plantear dudas y compartir propuestas, favoreciendo el intercambio de ideas y la colaboración.

De igual manera, el secretario Luis Nava previamente se reunión con vecinas y vecinos de la Zona Oriente de San Juan del Río, como parte de los ejercicios de la estrategia Aquí Contigo.