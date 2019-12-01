Presenta la SSPMQ una denuncia ante la FGE de Querétaro por daños ocasionados a vehículos oficiales durante un operativo de Protección Civil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 18:44:55

Querétaro, Querétaro, a 19 de enero de 2026.- El municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal presentó ante la Fiscalía General de Querétaro una denuncia por los daños ocasionados a vehículos oficiales durante un operativo encabezado por Protección Civil, confirmó Juan Luis Ferrusca Ortiz, mando de la dependencia municipal.

Destacó que derivado de ese operativo que se realizó el 31 de diciembre, los elementos de Protección Civil y de seguridad fueron agredidos por trabajadores y locatarios del mercado de abastos mientras realizaban un operativo de inspección para el decomiso de pirotecnia que presuntamente se comercializaba de manera irregular.

Aclaró que derivado de esa agresión ningún elemento policial resultó lesionado, sin embargo, fue necesario hacer uso del seguro por el daño a las unidades oficiales.

Explicó que las denuncias se concentran en los daños materiales y que, aunque no recordó el número exacto de unidades afectadas, los vehículos cuentan con seguro, por lo que la cobertura se hará cargo de los gastos.

“Fue un error humano al no colocar los dispositivos de seguridad del vehículo. Reconozco la actuación de los policías se dio en el marco de sus funciones de patrullaje y atención a emergencias”.

Detalló que la participación de la policía municipal en el operativo fue únicamente de acompañamiento, mientras que la conducción estuvo a cargo de Protección Civil. Añadió que se mantienen acercamientos con la administración municipal y presencia diaria en la zona.

Detalló que de estos hechos hubo tres detenciones los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía, aunque enfrentan su proceso en libertad debido a la naturaleza de los delitos.

Respecto a los hechos recientes que se registraron en Las Américas cuando elementos policiales intentaron detener a una persona que logró escapar, Ferrusca Ortiz señaló que la dependencia a su cargo revisa la actuación de los elementos para determinar si se aplicaron correctamente los protocolos de seguridad.

“Fue una actuación muy rápida, como se aprecia en los videos, pero de cualquier manera se revisa la actuación de los compañeros”.

Sobre los videos que circulan en redes sociales acerca de una supuesta banda dedicada al robo en motocicleta en la zona de Pirineos, el secretario aclaró que no existen denuncias oficiales ni antecedentes previos.

“Solo tenemos conocimiento de una publicación, pero no hay reportes formales. Ojalá que las personas afectadas presenten su denuncia para poder atender el tema”.