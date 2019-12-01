Presenta la presidenta del DIF municipal de Querétaro "Un año abrazando corazones"

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre de 2025.- Al menos 43 mil personas atendidas en 153 jornadas de “Acción Por Tu Salud”; 51 mil apoyos alimentarios entregados a más de 10 mil personas; 1.4 millones de raciones distribuidas a personas vulnerables; primer registro de población autista en Querétaro con el censo “De Mil Colores” y 8 mil personas con discapacidad recibieron servicios especializados son algunas de las acciones que informó Adriana Olvera Medina, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, presentó este lunes en el Teatro de la Ciudad “Un año Abrazando Corazones”.

Ante la presencia de autoridades estatales y municipales, legisladoras y legisladores, integrantes del Ayuntamiento, representantes de organizaciones civiles, cámaras e instituciones educativas, así como colaboradoras y colaboradores del Sistema Municipal DIF una muestra del trabajo cercano, sensible y humano que realiza cada día en favor de las familias queretanas y de las personas más vulnerables, destacó que durante estos primeros 12 meses la alimentación y la salud se convirtieron en prioridad para el DIF Municipal. Más de 10 mil personas recibieron 51 mil apoyos alimentarios en escuelas, colonias y espacios comunitarios. En agradecimiento a la colaboración de Car Herrera de Kuri y en coordinación con el Sistema Estatal DIF, se entregaron 1.4 millones de raciones a 9 mil 600 personas, que incluye a personas adultas mayores, migrantes y familias en situación de vulnerabilidad, además de 6 mil 200 dotaciones nutricionales que beneficiaron a 840 niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y mujeres en embarazo o lactancia.

“Este primer año “Abrazando Corazones” es solo el inicio de una gran historia el DIF, no solo atiende necesidades, transforma realidades. Seguiremos avanzando con la misma alegría con el mismo compromiso y con la certeza de que Querétaro tiene en su sistema municipal DIF una familia que acompaña y que cuida”.

En compañía de la directora del Sistema Municipal DIF, Tania Ruiz Castro y el presidente municipal Felifer Macías Olvera, Olvera Medina informó que el DIF fortaleció su labor social con resultados que hablan de solidaridad y esperanza. A través de 65 organizaciones de la sociedad civil y se impulsaron 68 proyectos especiales que permitieron cirugías, tratamientos médicos, remodelaciones y programas productivos que cambiaron vidas.

“El Albergue Yimpathí atendió a mil 900 personas con desayuno y cena diarios, en los Centros de Día se entregaron 69 mil apoyos alimentarios y 34 mil desayunos, y las Estancias Infantiles sirvieron 21 mil alimentos completos, para promover el crecimiento, salud y bienestar. Cada apoyo entregado representa cuidado, esperanza y compromiso, porque, dijo que, en Querétaro, alimentar significa transformar vidas y construir un futuro lleno de oportunidades”.

Refirió que la educación y la protección de niñas, niños y adolescentes fueron prioridades con el objetivo de ofrecer aprendizaje de calidad, entornos seguros y atención integral para fortalecer su desarrollo, bienestar y el de sus familias. Gracias a la Coordinación de Centros Integrales de Desarrollo, mil 500 alumnos recibieron educación pedagógica en 8 centros preescolares, mientras que las estancias infantiles y ludotecas atendieron a 172 niños y niñas para beneficiar a 147 familias, de las cuales 56 recibieron beca completa. Además, 45 estudiantes de la Universidad de las Mujeres contaron con servicio de ludoteca para sus hijas e hijos, y 400 certificados de educación preescolar reconocieron a quienes concluyeron el ciclo 2024-2025.

“A través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se identificaron 129 niñas, niños y adolescentes que realizaban trabajo infantil urbano marginal y se atendió a 79 familias, y los Centros de Día brindaron apoyo a 260 menores de 150 familias en situación de riesgo, con educación, alimentación, atención médica y transporte seguro. La estrategia DIFundiendo Familias alcanzó a 2 mil personas en talleres de prevención de violencia, y el área de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes benefició a 400 personas con 15 talleres participativos sobre derechos infantiles”.

Aseveró que la iniciativa Acompañamiento Resiliente, dirigida a madres privadas de la libertad, apoyó a 17 familias con atención psicológica, círculos de escucha y psicoeducación. Este acompañamiento fortaleció los vínculos familiares y promovió el bienestar integral. Cada acción representa cuidado, educación y protección que transforma vidas, impulsa el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, fortalece familias y construye comunidades más seguras y resilientes.

Enfatizó que la salud es un pilar fundamental para el desarrollo de cada persona y presentó los resultados del primer año del programa “Acción Por Tu Salud”. Informó que, en el Centro Integral de Rehabilitación Regional, 8 mil personas con alguna discapacidad recibieron 15 mil servicios, que incluyeron consultas médicas especializadas, terapias físicas, ocupacionales, de lenguaje y psicológicas. La colaboración con el Hospital Infantil Teletón de Oncología permitió atender 110 casos con necesidades complejas.

“El Subprograma de Atención a Población Vulnerable entregó 8 mil 600 apoyos a 5 mil beneficiarios, entre ellos medicamentos, aparatos ortopédicos, becas de transporte y otros apoyos especiales. En el Centro de Atención Integral Nzaki se ofrecieron 5 mil servicios a 3 mil beneficiarios, y la Coordinación de Adulto Mayor brindó 6 mil servicios en nutrición, psicología, tanatología, fisioterapia y consultas médicas para el cuidado integral y humanizado para niñas, niños, adultos y personas adultas mayores”.

Señaló que durante las 153 jornadas de “Acción Por Tu Salud”, más de 43 mil personas recibieron 45 mil servicios de optometría con entrega de lentes, tamizajes preventivos, limpieza dental, salud auditiva, estudios mamarios, consultas médicas generales, terapia física, atención nutricional, valoración social y mil 100 vacunas aplicadas.

Recalcó el papel fundamental del Albergue Yimpathí en la atención a personas en situación de vulnerabilidad. En este espacio se atendieron mil 900 personas y se brindó cuidado, alimentación y acompañamiento. De ellas, dos de cada diez provienen de comunidades de pueblos originarios, mientras que el resto son personas en situación de calle.

“El cariño hacia las personas adultas mayores también se reflejó con 69 mil apoyos alimentarios y 10 mil actividades en los Centros de Día. Personal del DIF recorrió hogares para entregar 7 mil 300 despensas y escuchar de manera directa las necesidades y experiencias de quienes dieron tanto por nuestra ciudad”.

Finalmente, Adriana Olvera de Macías destacó que, entre los DIFerenciadores de esta administración, se incluye el levantamiento del censo “De Mil Colores”, el primer registro de población autista en Querétaro. Este censo brinda visibilidad y atención integral a las personas del espectro autista, sin restricción de edad ni necesidad de diagnóstico previo, y permitirá entregar un cordón de identificación que facilite su acceso a espacios públicos y privados para promover inclusión y respeto.

Recordó que el alcalde Felifer Macías anunció que los datos recabados servirán para planear la creación del primer Centro Integral Público de Autismo de Querétaro, un espacio especializado que mejorará la calidad de vida de esta población y proporcionará apoyos concretos a sus familias y fortalecer así los esfuerzos del DIF Municipal para transformar la vida de niñas, niños, adolescentes y adultos.