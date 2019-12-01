Presenta Gladyz Butanda proyectos con perspectiva de género ante empresarias

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- Michoacán construye con perspectiva de género e impulsa proyectos seguros para las mujeres e inclusivos para personas con discapacidad, en los que se han invertido más de siete mil millones de pesos, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, en una reunión con lideresas empresariales de la capital michoacana.

La funcionaria estatal se reunió con mujeres integrantes de organismos empresariales como el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Coparmex, Empresarias Michoacán, Mujeres Líderes Empresarias, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), así como de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Acompañada por Mariana Sosa, directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior; y de Daniela de los Santos Torres, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Gladyz Butanda remarcó que, por primera vez en la historia del estado, el Gobierno de Michoacán construye con enfoque de género. Como ejemplo, destacó el nuevo Mercado de Pátzcuaro, con una inversión de 288.7 millones de pesos, el cual cuenta con una ludoteca para el cuidado de las hijas e hijos de las comerciantes.

Otras obras con perspectiva de género construidas por la secretaria Gladyz Butanda son los senderos seguros de Jesús del Monte y Tenencia Morelos, dos espacios recuperados, iluminados y custodiados por cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5 Michoacán) para garantizar el libre y seguro tránsito de las mujeres.

En esa misma línea, señaló que los teleféricos de Morelia y Uruapan, con una inversión de 5 mil 100 millones de pesos, representan medios de transporte seguros e inclusivos, destacando que el servicio será gratuito para personas con discapacidad.

El trabajo en movilidad realizado por el Gobierno estatal fue reconocido por las presentes, entre las que se encontraban Isllali Belmonte Rosales, presidenta de Empresarias de Michoacán; Guadalupe Morales López, presidenta de Grupo Marmor; Ana Cristina Ledezma Figueroa, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias; Paulina Solórzano Orozco, secretaria de la Mesa Directiva de Canadevi, y Alondra Villaseñor, Vicepresidenta de Canaco Servytur.