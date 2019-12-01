Presenta Fiscal General resultados de Sinergia por Querétaro durante Café con Kuri

Querétaro, Qro., 29 de junio de 2026.- El Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, participó la mañana de este lunes en una nueva edición de Café con Kuri, encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, donde presentó los principales resultados obtenidos mediante la estrategia Sinergia por Querétaro, así como los avances alcanzados por la Fiscalía General del Estado en materia de investigación criminal, procuración de justicia y fortalecimiento institucional.

En el encuentro también participaron el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, quien expuso la participación de la Policía Estatal (POES) en los operativos coordinados, particularmente en el cumplimiento de órdenes de cateo ejecutadas de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado, así como las acciones permanentes de colaboración con las corporaciones municipales y autoridades federales.

Durante su intervención, el Fiscal General destacó que la estrategia Sinergia por Querétaro ha consolidado un modelo de coordinación interinstitucional sustentado en inteligencia, investigación y operación táctica, lo que ha permitido ejecutar cateos simultáneos, desarticular células delictivas, combatir a generadores de violencia y fortalecer la judicialización de los delitos. Asimismo, señaló que este esquema de trabajo ha trascendido el ámbito estatal, consolidando mecanismos de colaboración con instancias federales que han permitido atraer investigaciones y fortalecer el combate a delitos de competencia federal.

Como parte de los indicadores presentados, informó que Querétaro registra una tasa de 1.96 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, posicionándose como el quinto estado con menor incidencia del país. Además, destacó una disminución del 31.2 % en homicidio doloso respecto al mismo periodo del año anterior, manteniendo una tendencia sostenida a la baja durante los últimos dos años.

En materia de procuración de justicia, señaló que la Fiscalía mantiene una eficacia de judicialización del 98.1% y una efectividad del 98.2% en las vinculaciones a proceso, además de registrar incrementos del 47.7% en órdenes de aprehensión cumplimentadas, 55.4% en carpetas judicializadas, 36.3% en vinculaciones a proceso, 15.6% en sentencias condenatorias; indicadores que reflejan el fortalecimiento permanente de las capacidades de investigación de la institución.

Asimismo, destacó la reducción de delitos patrimoniales, entre ellos el robo con violencia, con una disminución del 45.6%; el robo total, con una reducción del 25.0%, resultado de las acciones coordinadas de prevención, investigación y persecución del delito.

Respecto al fortalecimiento institucional, informó sobre la consolidación de la Policía de Investigación del Delito mediante la construcción de tres obras estratégicas, entre ellas la Unidad de Inteligencia, un nuevo Banco de Armas y un comedor para el personal operativo; además del incremento del estado de fuerza, la incorporación de equipamiento especializado y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, acciones orientadas a incrementar la capacidad operativa y científica de la institución.

En cuanto a los resultados operativos de la estrategia Sinergia por Querétaro durante 2026, señaló que, del 1 de enero al 28 de junio, se han realizado 1,194 cateos, 572 personas detenidas, 61 personas remitidas a FGR, 5,317 dosis de narcóticos aseguradas,525 vehículos asegurados, 203 armas de fuego aseguradas y 216 inmuebles asegurados resultados que reflejan la coordinación permanente entre las instituciones que integran la estrategia.

Al concluir la sesión, el gobernador Mauricio Kuri reconoció el trabajo que realiza la Fiscalía General del Estado en la investigación y persecución del delito, destacando el profesionalismo con el que se desarrollan las investigaciones, así como los resultados obtenidos mediante la coordinación permanente con las corporaciones de seguridad para preservar la seguridad en Querétaro.