Presenta Fabiola Alanís iniciativa para integrar el registro estatal de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio

Morelia, Mich., 9 de octubre de 2026.- La diputada Fabiola Alanís presentó una iniciativa enfocada en integrar el registro estatal de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio y desaparición, así como en garantizar derechos y atención integral a las víctimas indirectas de dichos delitos, ello, en continuidad a la propuesta de la Ley Mariana Lima presentada recientemente.

Se trata de una reforma a la Ley de Atención a Víctimas del Estado, en cuya exposición de motivos, la legisladora señaló que cuando una mujer es asesinada o desaparecida, la violencia no termina ahí: “Se transforma en sufrimiento para toda su familia, recayendo con mayor peso sobre las mujeres familiares, quienes buscan, exigen justicia y asumen la crianza de quienes quedan en orfandad”.

Fabiola Alanís propone un Programa Estatal de Restitución de Derechos para niñas, niños y adolescentes víctimas de feminicidio y desaparición, con presupuesto asignado, así como protección integral para quienes su madre, padre o persona cuidadora está desaparecida sin presumir fallecimiento, garantizando su salud, educación, alimentación y cuidados.

Además, establece una ruta Estatal Integral de Atención, para que sean las instituciones quienes se coordinen y no las víctimas quienes cargan con la burocracia, eliminando así la revictimización, también, establece el reconocimiento y apoyo a madres buscadoras y mujeres que asumen responsabilidades de cuidado, compensando gastos, pérdida de ingresos y los riesgos que enfrentan.

También, la legisladora de Morena propone la creación de un Registro Estatal de Víctimas con información desagregada sobre orfandad por feminicidio y desaparición, para que nadie sea invisible.

"La muerte de un hijo es muy dolorosa, pero su desaparición es una verdadera tragedia", citó Fabiola Alanís el testimonio de una de las mujeres entrevistadas en su investigación realizada en la región de Tierra Caliente y la Costa, trabajo que plasmó en su libro “Historias de Resistencia” que documentó desde que inició la llamada guerra contra el narco, de Felipe Calderón.

"La respuesta del Estado no puede terminar con la investigación del delito, sino atender también a quienes permanecen. Hoy es tiempo de mujeres y de que el Estado cuide a quienes cuidan y garantice justicia a quienes buscan. Lo que vivieron las mujeres de la Tierra Caliente y la Costa no debe repetirse en ninguna región del estado; ninguna mujer en Michoacán debe volver a enfrentar sola las ausencias."

Al final, explicó que la iniciativa complementa la propuesta de la Ley Mariana Lima, que garantiza debida diligencia en la investigación y acceso a la justicia, mientras que esta reforma se centra en los derechos y el bienestar de las víctimas indirectas, porque “en Michoacán nos queremos vivas, nos queremos libres y queremos justicia”.