Presenta el IEEQ el libro “Retrospectiva Electoral”
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 21:08:21
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 28 de octubre de 2025.- La consejera presiente de la comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos; del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Karla Isabel Ulvera Moreno presentó el libro “Retrospectiva Electoral”, el cual contiene información sobre los procesos electorales locales en el estado de Querétaro, de 1997 a 2024.

Explicó que este libro es un instrumento técnico, analítico y documental que compila, organiza y sistematiza la información de los procesos electorales locales en el estado durante más de 27 años. 
 
“Ofrece una visión histórica e integral de la evolución política y electoral de Querétaro su objetivo es fortalecer la cultura democrática mediante la generación de conocimiento confiable y verificable, útil para el análisis académico, la planeación institucional, la investigación especializada y la participación ciudadana informada”, dijo.
 
Puntualizó que se tienen indicadores como: secciones electorales, municipios, estados, distritos electorales locales, resultados por fuerza política ganadora y candidatura independiente; trabajo que se pudo realizar con datos de los últimos 10 procesos electorales en la entidad, donde se refleja principalmente la participación ciudadana en los comicios electorales.

“Van a encontrar en esta retrospectiva es que hicimos un apartado de participación ciudadana en donde van a encontrar no solo los porcentajes, sino también la graficación de esos porcentajes; entonces ahora es de es mucho más fácil que las personas puedan acceder a esto, pero también que puedan ver la evolución de la participación ciudadana”.

