Presenta Diputado Federal del PVEM iniciativa para fortalecer la protección de testigos y combatir la impunidad

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2026.- El Diputado Federal Ernesto Núñez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXVI Legislatura, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un último párrafo al artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Esta propuesta legislativa, trabajada en coordinación con el Gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tiene como objetivo principal establecer con claridad en la ley que la reserva de identidad de las personas protegidas o testigos pueda mantenerse hasta el momento del desahogo de su prueba testimonial en el juicio.

El Diputado Núñez Aguilar destacó que esta reforma busca atacar uno de los principales factores de impunidad en delitos de alto impacto: el miedo. “Los datos son contundentes. Según la ENVIPE 2025, el 93.2% de los delitos no se denuncian, siendo el miedo a represalias y la desconfianza en la autoridad causas alarmantes. Con esta iniciativa, buscamos dar certeza y protección a quienes deciden colaborar con la justicia, sin detrimento de las garantías del imputado”, afirmó.

La iniciativa, fundamentada en un análisis de derecho comparado y en jurisprudencia nacional e internacional, propone un mecanismo de equilibrio. Por un lado, protege la vida e integridad del testigo manteniendo su identidad en reserva durante la investigación y la etapa intermedia. Por otro, garantiza el derecho de defensa al permitir que el juez o tribunal conozca la identidad en el juicio y que la defensa pueda interrogar al testigo, aunque utilizando medios tecnológicos o procedimientos que preserven su anonimato frente al público y las partes, en casos de riesgo fundado.

“No se trata de ocultar información al juez, sino de proteger al testigo de las redes criminales. El juez conocerá la identidad y podrá observar su comportamiento para valorar su testimonio. Es una reforma técnica, necesaria y urgente para que los testigos no desistan por amenazas y las investigaciones no se abandonen”, explicó el legislador ecologista.

El Diputado Ernesto Núñez Aguilar agradeció el respaldo y la visión del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con cuya colaboración se enriqueció esta iniciativa, y llamó a todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión a sumarse a este esfuerzo para fortalecer el sistema de justicia penal y brindar herramientas más efectivas en la lucha contra la delincuencia organizada.