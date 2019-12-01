Presenta diputada Eréndira Isauro Hernández iniciativa para sancionar terapias que atenten contra la orientación sexual o identidad de género

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 18:52:06
Morelia, Michoacán, a 18 de octubre del 2025.- La diputada local Eréndira Isauro Hernández presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto que propone tipificar los delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas, con el objetivo de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad y erradicar prácticas discriminatorias.

La propuesta plantea adicionar al Código Penal del Estado de Michoacán un nuevo capítulo denominado Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas, que sancione a quien imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento o práctica que obstaculice, restrinja o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

De acuerdo con la iniciativa, estas conductas serían sancionadas con trabajo a favor de la comunidad o multas económicas, y las penas se agravarían cuando las víctimas sean menores de edad o cuando el agresor tenga una relación de poder o subordinación, como en los casos laborales, docentes o médicos.

La legisladora destacó que esta propuesta busca armonizar la legislación estatal con las disposiciones federales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, así como atender las recomendaciones del CONAPRED y la CNDH, que han reconocido las llamadas “terapias de conversión” como formas de violencia y discriminación.

Con esta reforma subrayó se fortalece el marco jurídico de Michoacán para garantizar que nadie sea objeto de coerción o violencia por su orientación sexual o identidad de género, consolidando así una legislación más incluyente y respetuosa de la diversidad.

