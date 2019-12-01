Presenta Diputada Diana Mariel Espinoza Mercado su Segundo Informe de Labores Legislativas

Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- La Diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó su Segundo Informe de Labores Legislativas, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

En el ejercicio de transparencia de su trabajo legislativo, la diputada informó la presentación de 34 iniciativas y propuestas ante el Pleno de la LXXVI Legislatura.

Entre las principales acciones destacan: la iniciativa para reformar el Código Electoral a fin de impedir el acceso a candidaturas a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios o sancionadas por violencia política en razón de género; así como la propuesta para fortalecer la pluralidad y representación en los ayuntamientos.

De igual firma, el paquete integral que aborda la candidatura migrante y residencia binacional, la regulación de campañas negativas, la violencia digital, la propaganda institucional y la paridad de género. Asimismo, impulsó reformas en materia de atención a víctimas, salud, Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, educación superior, cultura física y deporte.

Desde la Presidencia de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, la legisladora condujo los trabajos para la construcción de una reforma electoral con visión de presente y futuro, sustentada en los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad. Subrayó que una reforma electoral no debe atender intereses coyunturales, sino fortalecer la confianza ciudadana, garantizar certeza jurídica, ampliar derechos y consolidar instituciones democráticas capaces de responder a los desafíos de Michoacán.

Como integrante de la Comisión de Educación, participó en 18 reuniones de trabajo para el desahogo de 76 asuntos turnados por el Pleno, que derivaron en 62 dictámenes. Entre los productos legislativos aprobados y que hoy son realidad en la Ley de Educación se encuentran: cuidado socioemocional y salud mental en las escuelas, salud menstrual, uniformes escolares neutros, regulación del ingreso y uso de dispositivos móviles, prohibición de condicionar la compra de útiles o uniformes y la promoción de la escritura manuscrita. De igual forma, la Comisión otorgó la Medalla Michoacán al Mérito Docente 2026 al Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) y sostuvo encuentro con la Unidad Magisterial de la CNTE Sección XVIII.

En la Comisión de Derechos Humanos, de la cual también forma parte, se analizaron 45 iniciativas turnadas y se aprobaron 10 dictámenes relevantes, como el reconocimiento de animales de servicio, asistencia y terapia para personas con discapacidad, la expedición de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el fortalecimiento de atribuciones municipales en favor de personas adultas mayores y la legislación para prevenir la discriminación y la violencia. En este marco, participó en los Parlamentos Regionales para la construcción de una legislación más eficaz en derechos humanos.

Durante este segundo año, Espiniza Mercado recorrió comunidades y municipios como Susupuato, Zitácuaro, Vista Hermosa, Morelia, Sahuayo, Pajacuarán, Benito Juárez y Briseñas, donde realizó asambleas informativas, mesas de diálogo, acompañamiento a familias y gestiones ante diversas dependencias. Entre las acciones destacan el impulso al deporte con apoyos a ligas de basquetbol en Rancho Viejo, Susupuato; la entrega de despensas, y el acompañamiento a la infancia como vía para construir mejores oportunidades.

La diputada reiteró que su compromiso es "legislar con resultados, servir con cercanía y construir un mejor Michoacán para todas y todos", bajo los principios de diálogo permanente, rendición de cuentas y trabajo territorial.