Presenta David Martínez Gowman iniciativa para blindar el patrimonio de las familias michoacanas y combatir el lavado de dinero

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre del 2026.- Con el objetivo de proteger el esfuerzo de las familias, prevenir que dinero de procedencia ilícita ingrese a la economía formal y dar mayor certeza jurídica a las operaciones en la entidad, el diputado local David Martínez Gowman presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley del Notariado del Estado de Michoacán.

Durante su intervención en la máxima Tribuna, el legislador destacó que combatir los actos ilegales no solo implica enfrentar la violencia en las calles, sino también cerrar el paso al blanqueo de capitales que afecta directamente la vida cotidiana de las y los ciudadanos.

La propuesta enfoca sus esfuerzos en brindar mejores herramientas normativas para transparentar dos aspectos fundamentales en cualquier operación jurídica: quién está realmente detrás de una transacción y cómo se realizaron los pagos derivados de la misma.

"No basta con saber quién se presenta a firmar un documento a la notaría. Es indispensable identificar a la persona que verdaderamente obtiene los beneficios o ejerce el control real de una empresa o de una operación", destacó el legislador al explicar la figura del beneficiario controlador.

Esta reforma busca garantizar la trazabilidad y transparencia sobre el origen y movimiento de los recursos en transacciones inmobiliarias y mercantiles, dificultar el uso de empresas de papel "fantasma" y la figura de "prestanombres", así como brindar mejores elementos e información precisa a las autoridades competentes para prevenir, detectar e investigar posibles conductas ilícitas.

El diputado enfatizó que esta propuesta no busca complicar los trámites a quien trabaja de manera honesta, sino blindar la confianza patrimonial y respaldar la labor que desempeñan las y los notarios del estado.

"Las y los notarios cumplen una función elemental para dar certeza jurídica. Esta reforma les otorga mayor claridad en sus obligaciones y fortalece las herramientas legales con las que realizan su trabajo en beneficio de la sociedad", puntualizó.

Con esta reforma, se reafirma el compromiso con la legalidad y la honestidad, promoviendo un entorno de negocios e inversión seguro, formal y transparente en beneficio de toda la ciudadanía del estado.