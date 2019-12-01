Presenta Cuanalo nueva cuadrilla de mantenimiento AMEQ exclusiva para infraestructura de movilidad en P5F de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 9 de enero del 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó que a partir de este viernes 9 de enero de 2026, entra en operaciones de manera permanente una nueva cuadrilla de mantenimiento AMEQ, exclusiva para la mejora y la conservación de los espacios destinados a la movilidad de las y los queretanos en Paseo 5 de Febrero (P5F).

“¿Cuál sería el objetivo? Bueno, garantizar la seguridad vial y de los usuarios, tanto de peatones, ciclistas y del transporte público. Esto implica mantener la infraestructura en óptimas condiciones, vamos a entrarle al tema del carril confinado, estaciones Qrobus, ciclovía, luminarias, puentes peatonales, áreas verdes, elevadores, explanadas públicas, cruces peatonales a nivel de calle, señalética y semaforización”, comentó.

Cuanalo Santos detalló que las actividades que se realizarán en esta importante vialidad, en la que transitan 120 mil usuarios diariamente, se encuentran: eliminación de grafitis; limpieza de pisos, guarniciones y muros; rehabilitación de vialetones, boyas y botones; instalación de barandales y estructuras; colocación de bancas al interior de las estaciones; colocación de techos y bancas en explanadas de estaciones; poda alta y baja en carril confinado y ciclovía; desmalezado de guarniciones, jardineras y áreas verdes.

Así como la reposición de alumbrado en ciclovía y puentes, instalación de nuevos reflectores en puntos oscuros, rehabilitación y mantenimiento de señalética, balizado de guarniciones, pasos peatonales y muros, limpieza de carriles (confinado, ciclovía y centrales), instalación y mantenimiento de botes de basura, ajuste de semáforos en coordinación con el municipio y ampliación de cobertura de cámaras de videovigilancia.

Dichas acciones se llevarán a cabo en siete etapas, en las que se visitarán las estaciones Qrobus ubicadas en P5F (Zaragoza, Tlacote, Universidad, Río Querétaro, Epigmenio González, 18 de Marzo y Obrera) y sus alrededores, con la finalidad de brindar espacios seguros y dignos para las y los usuarios del sistema de movilidad estatal.

Asimismo, el director de la AMEQ mencionó que en 2025 las cuadrillas operadas por la Agencia atendieron los 224 espacios Qrobus que existen en la entidad: seis centros de transferencia, 17 estaciones centrales, 16 estaciones laterales, 37 paraderos laterales y dos puentes. Señaló también que, para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, mejora y conservación se destinaron 17 millones de pesos.

Cuanalo Santos agregó que en febrero de 2026 se intervendrán las mil 600 señaléticas del sistema Qrobus, añadiendo información sobre las rutas que pasan en cada parada, mejorando así la experiencia en el servicio para las y los usuarios.