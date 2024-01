Presenta Colegio de Abogados Litigantes Nuevo Código de Ética

Querétaro, Querétaro, a 17 de enero de 2024.- Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, encabezó la primera Sesión Ordinaria 2024 del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro en la que se presentó el nuevo Código de Ética.



Teniendo como sede el salón Constituyentes de 1916-1917 del Poder Legislativo y flanqueado por Mayela Portos Hernández, presidenta del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro AC; Mariela Ponce Villa, magistrada Presidente del Poder Judicial; Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, secretario de Gobierno en la entidad; Benjamín Vargas Salazar, Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción y del diputado federal Felipe Fernando Macías Olvera, Ángeles Herrera recordó que con más de 51 años de historia, el Colegio de Abogados Litigantes ha construido un legado de prestigio que merece ser reconocido, donde la unidad, ha sido un pilar fundamental en esta institución.



Apuntó que, a lo largo de los años, este colegio no sólo ha defendido los intereses de los abogados litigantes, sino que también ha demostrado un profundo compromiso con la sociedad queretana, dando diversos ejemplos de su contribución al bienestar común.



“Querétaro es un estado donde la sociedad civil, los profesionistas y las autoridades trabajan juntos para garantizar que nadie quede rezagado y que todos los ciudadanos tengan acceso real a la justicia. Muestra de ello es la presentación el día de hoy del Código de Ética del Colegio de Abogados. Litigantes, dando con ello y cumpliendo la máxima conocida que dice: el buen juez por su casa empieza”



“Este código refleja los valores fundamentales de la abogacía, por ellos, reconozco y felicito al colegio por este gran esfuerzo que establece un precedente para los profesionistas en el estado de Querétaro. Fortalecer los valores éticos, entre las y los juristas es muestra de su compromiso con el estado; les extendemos nuestras más sinceras felicitaciones desde el Congreso del Estado por seguir contribuyendo al progreso e integridad de la comunidad legal queretana; que este código sea una guía para las futuras generaciones de abogados de nuestro estado”.



Portos Hernández destacó que hoy es un día trascendental para la vida del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, por lo que es muy significativo que en este recinto de la Soberanía Democrática y en presencia de los representantes de los tres Poderes del Estado de Querétaro, realicen la presentación oficial del Código de Ética de su colegio, toda vez que advirtió, la función social de la abogacía es garantizar el Estado de Derecho, la legalidad y el apego a los valores constitucionales.



Aseguró que la sociedad confía en que quienes ejercen la profesión, lo hacen brindándoles certeza, confianza, apoyo y calidad.

Mencionó que su misión como colegio no se limita solamente a la protección de los integrantes, sino que también debe hacerse cargo, de cara a la sociedad, de ofrecer una garantía de la efectividad de los servicios legales; indicó que desde hace tiempo ha habido varios debates acerca de las formas en que debe asegurarse a la ciudadanía que los abogados ejerzan de manera digna la profesión y su trabajo está comprometido con las causas de justicia de sus clientes.



“El Colegio de Abogados Litigantes se honra en presentar el Código de Ética, el cual representa un parteaguas fundamental en la historia del mismo, porque se erige como un colectivo de profesionales comprometidos con dignificar la abogacía y sujetarse a criterios objetivos que deben cumplirse a cabalidad”.

Señaló que se trata de un ordenamiento que prevé principios, fines, valores, limitaciones, garantías y consecuencias, en caso de incumplimiento. Por lo tanto, se trata de un instrumento de gran importancia que garantiza a la ciudadanía contar con reglas claras acerca de lo que sus representantes jurídicos deben cumplir puntualmente.



“El Código contiene las obligaciones y responsabilidades que asumimos con compromiso y preparación todos sus integrantes; comporta también una garantía de profesionalismo, diligencia, lealtad, probidad, confidencialidad y secreto profesional hacia las personas que son representadas”.

Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, secretario de Gobierno, resaltó que acciones como las que hoy son promovidas por el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, y de las cuales hoy son testigos de ello, mantienen a la entidad como un referente nacional en la práctica jurídica, pero, sobre todo, con un cimiento fundamental para México.



“En nuestro país, impera la necesidad de consolidar un Estado de Derecho en el que, gozar de las garantías fundamentales, contar con instituciones sólidas y eficaces, sea un ejercicio cotidiano y no la excepción. México, solo puede aspirar a dicha condición si cuenta con un gremio de abogados profesional, independiente, respetuosos de la ley, pero, sobre todo, con la plena confianza de la sociedad por la garantía de su actuación, el respaldo que le brinda la participación colegiada y principalmente su ética”.



Mariela Ponce Villa, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, expresó que la ética siempre ha sido motivo de reflexión filosófica, desde el punto de vista de la ontología, la epistemología, la lógica y la estética. Mencionó que en los avances de la ética, ya no solo de la metaética como estaba en un inicio, sino de la ética normativa, que es lo que hoy los ocupa con estos códigos de ética y de conducta, deriva también todo el tema de la ética aplicada.



“Las y los felicito a todos ustedes por este gran paso que dan; el contar con un código de ética, no significa que antes no se era ético, claro que no, la ética es interna, es personal, es ser íntegros en todo momento, como se dice incluso, cuando no nos ven, porque es la convicción de conducirnos siempre de esa forma; todos tenemos un código interno de conducta, un código interno de nuestros propios principios que nos guían, pero estos códigos de conducta son muy necesarios en esto que mencionaba hace un rato de la ética aplicada”.



Benjamín Vargas Salazar, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción mencionó que los códigos de ética son instrumentos orientadores del comportamiento, y que en las instituciones del servicio público, es una obligación, un mandato constitucional donde se establece que el gobierno descansa en la ética, e incluso, todos los entes de la administración pública deben de contar con un código de ética, así como con códigos de conducta.



“Para quienes estamos en el servicio público, es un mandato constitucional; pero lo que aquí tenemos es voluntad, (…) pero a nivel local no tenemos un instrumento que los obliga tener este instrumento. Luego entonces reviente todavía mayor importancia, porque yo reconozco en Mayela su liderazgo, y por supuesto en todas las agremiadas y los agremiados, el que tengan esa voluntad de contar con este instrumento, y para mí yo lo veo así, permítanme expresarlo así, esto es un mecanismo de prevención de la corrupción”.