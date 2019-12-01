Presenta Braulio Guerra a Sonia, IA del Poder Judicial del estado de Querétaro 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 19:24:57

Querétaro, Querétaro, a 20 de enero de 2026.- El presidente del Poder Judicial del estado de Querétaro, Braulio Mario Guerra Urbiola presentó a Sonia, la inteligencia artificial creada única y especialmente para atender a la justicia queretana, lo que convierte a la entidad en punta de lanza en esta materia de impartición de justicia en latinoamérica.

Explicó que esta herramienta tecnóloga está diseñada para apoyar en procesos judiciales, agilizar la elaboración de acuerdos y sentencias, y fortalecer la eficiencia institucional, sin sustituir la responsabilidad humana.

“No se trata de deshumanizar la impartición de justicia; la inteligencia artificial es una herramienta para lograr el ideal de la justicia: que sea pronta, que sea expedita y que sea eficaz”, dijo.

Recordó que en la última década el Tribunal Superior de Justicia ha registrado un crecimiento promedio de apenas 2.8 por ciento en su nómina, mientras que el aumento en el número de expedientes y litigios ha sido de aproximadamente 12 por ciento en el mismo periodo, lo que evidencia una brecha estructural entre la capacidad institucional y la demanda de servicios judiciales.

“En un promedio de una década hemos crecido en personal 2.8 por ciento, pero el litigio ha crecido en promedio 12 por ciento; eso significa que nunca vamos a terminar de crear juzgados ni de generar espacios físicos suficientes para atender la demanda de justicia”.

Detalló que herramientas como “Sonia” permitirán optimizar procesos internos, apoyar la elaboración de proyectos y agilizar tareas repetitivas, sin sustituir las decisiones de fondo que corresponden exclusivamente a jueces y juezas.

“La inteligencia artificial ayuda, la judicatura decide, el juez, con sus criterios, su sensibilidad y su humanidad, seguirá siendo quien revise y determine el sentido de las resoluciones”.

Mencionó que el uso de tecnologías avanzadas es una respuesta necesaria ante la evolución acelerada de los procesos digitales a nivel global, y sostuvo que Querétaro no puede mantenerse al margen de estos cambios si busca garantizar un sistema de justicia eficiente.

Reiteró que la adopción de esta herramienta coloca al Poder Judicial del estado en una ruta de innovación que permitirá enfrentar el crecimiento de la litigiosidad sin depender exclusivamente de la creación de nuevos juzgados, apostando por soluciones tecnológicas que fortalezcan la función jurisdiccional.

Cabe mencionar que, la magistrada en retiro, Sonia Alcántara Magos activó de manera simbólica la herramienta que lleva su nombre, acompañada del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Mario Guerra Urbiola.