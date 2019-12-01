Presenta Belinda Iturbide iniciativa para atender dependencia a medicamentos para dormir

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 20:21:24

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- La diputada Belinda Iturbide Díaz, integrante de la Bancada de Morena, presentó ante el Congreso de Michoacán, una iniciativa para reformar la Ley Contra las Adicciones en el Estado, para atender la dependencia a medicamentos sedantes e hipnóticos utilizados para inducir el sueño.

Ello en el marco del Día Mundial del Sueño, para fortalecer las atribuciones de los Centros de Atención Integral en materia de adicciones para detectar, atender y dar seguimiento a los casos de dependencia a estos medicamentos.

Según la diputada Iturbide Díaz, el uso irracional de medicamentos para dormir es un problema creciente que puede generar dependencia, alteraciones cognitivas, accidentes y graves afectaciones a la salud física y mental.

La iniciativa propone agregar una fracción al artículo 38 de la Ley Contra las Adicciones, que establezca la obligación de los Centros de Atención Integral de detectar, evaluar y canalizar los casos de dependencia a medicamentos hipnóticos, sedantes o psicotrópicos utilizados para inducir el sueño.

"Promover la salud del sueño y prevenir el uso indebido de medicamentos para dormir no sólo contribuye a evitar enfermedades y adicciones, sino que también mejora la calidad de vida de las personas y fortalece el bienestar colectivo", afirmó la diputada Iturbide Díaz.

La iniciativa será analizada por la Septuagésima Sexta Legislatura local y buscará promover la salud del sueño, “pues el insomnio no se resuelve únicamente con una pastilla”, se requiere descanso adecuado, y otros factores biológicos, psicológicos y sociales para ser atendido de manera integral.