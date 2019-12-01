Presenta Bedolla libro “Buenos días, General”, de la editorial Cuarta República

Presenta Bedolla libro “Buenos días, General”, de la editorial Cuarta República
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 19:16:50
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Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó el libro “Buenos días, General”, de la editorial Cuarta República, acompañado por su autor, el escritor Julio Moguel, quien plasma investigaciones históricas y largas conversaciones con doña Amalia Solórzano sobre la vida y los recuerdos personales de Lázaro Cárdenas del Río.

El mandatario destacó que la editorial del Gobierno del Estado, fue la encargada de publicar la primera edición de este libro, que sumerge al lector, a través de un lenguaje sencillo y claro, en momentos históricos de la vida nacional. 

Por ello, celebró que Cuarta República haya sido impulsada y creada por su gobierno como una forma de “rebeldía a los tiempos modernos”, mediante la publicación de libros inéditos que invitan a las y los michoacanos a acercarse a la lectura como una oportunidad de crecimiento cultural e intelectual.

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