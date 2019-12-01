Preparan “Operativo para Día de Muertos” en el municipio de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 19:47:17

Querétaro, Querétaro, a 28 de octubre de 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQro), Juan Luis Ferrusca Ortiz informó que están preparados para implementar un operativo por el “Día de Muertos” en distintos puntos de la demarcación, principalmente en los panteones municipales.

Explicó que se mantendrá vigilancia y coordinación con otras dependencias municipales como Protección Civil y la Dirección de Inspección de Comercio; así como dependencias estatales y federales en materia de seguridad y emergencias.

“Estamos listos para implementar un operativo por el Día de Muertos, estará trabajando toda la corporación; invitamos a todos los ciudadanos a que acudan de forma tranquila a visitar los panteones”, dijo.

Cabe mencionar que los ocho panteones municipales son los de: Cimatario, San Pedro Mártir, Mompaní, Hércules, Buenavista, Pinto, Santa Rosa Jáuregui y Jofre.

HONRARÁN A POLICÍAS CAÍDOS

De igual manera, Ferrusca Ortiz reconoció que con motivo de esta tradicional celebración, se montará un altar en honor a los elementos caídos en su deber durante los 27 años de existencia de esta corporación policiaca.

“Aprovechamos el espacio para invitar a todos los ciudadanos, la Policía Municipal de Querétaro estará realizando un altar en honor a los policías caídos en cumplimento de se deber, estará exigiéndose en la delegación Centro Histórico a partir de la noche del 31 de octubre, vamos a honrar a todos a lo largo de la historia de 27 años desde la fundación de la Secretaría y todas las fotografías de nuestros compañeros que han caído estarán exhibiéndose en el altar”.