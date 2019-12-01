Preparado PC Michoacán ante alerta de heladas para próximas horas: Bedolla

Morelia, Michoacán, 26 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que, ante las bajas temperaturas que se pronostican para las próximas horas en Michoacán, la Coordinación Estatal de Protección Civil está preparada para atender cualquier emergencia.

En conferencia de prensa, el mandatario dio a conocer que, de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, a partir de la madrugada del martes 27 de enero se esperan temperaturas mínimas de -5º a 0º C, con heladas para las zonas serranas de Michoacán.

“Todo el norte del estado es zona serrana, desde Zacapu, Ciudad Hidalgo y Zitácuaro; la parte sur de Morelia, como Jesús del Monte, San Miguel del Monte, Villa Madero y Acuitzio. Se espera que el martes sea el día más intenso de las bajas temperaturas”, explicó.

Ramírez Bedolla anunció para los días miércoles y jueves de esta misma semana continuará el pronóstico con temperaturas mínimas de 0° a 5° C, también para las zonas serranas de la entidad, por lo que exhortó a la población a mantenerse bien abrigada y tomar precauciones.

“Instruí a Protección Civil del estado a que lance esta alerta de posibles heladas en las zonas más elevadas para estar preparados para atender a la población civil en caso de que sea requerido. Hay que estar atentos y seguir las instrucciones de Protección Civil del estado o municipal”, indicó.