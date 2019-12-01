Premia Iridia Salazar a ganadores del Desfile Conmemorativo del CXV Aniversario de la Revolución Mexicana

Querétaro, Querétaro, 27 de noviembre del 2025.- Iridia Salazar Blanco, directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), premió a los ganadores de los contingentes que participaron en el Desfile Conmemorativo del CXV Aniversario de la Revolución Mexicana, realizado el pasado 17 de noviembre.

La titular del INDEREQ agradeció a todas y todos los participantes por sumarse a este evento anual, que además funciona como un espacio de concurso para fortalecer la cultura y las tradiciones de nuestro país mediante rutinas y vestimentas. Asimismo, destacó que esta actividad permite reconocer el trabajo que realizan las instituciones y brigadas dedicadas al servicio público.

“Cada uno de ustedes contribuyó a que este desfile fuera un evento memorable, lleno de color, emoción y profesionalismo. Su participación demuestra que el deporte es un motor de unión, convivencia y formación de carácter. Hoy celebramos no solo a los ganadores, sino a todas y todos los que, con gran respeto, hicieron posible esta fiesta deportiva”, expresó.

Los ganadores de la categoría Carros Alegóricos -única sección en recibir premio económico- fueron: en primer lugar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (POES); segundo lugar, Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM); tercer lugar, Coordinación Estatal de la Guardia Nacional (CEGN); cuarto lugar, el Honorable Cuerpo de Bomberos de Querétaro (HCBQ).

Entre los criterios evaluados para este contingente se incluyeron: belleza (diseño, estética, acabado, color), armonía (equilibrio de los elementos), originalidad (autenticidad), utilización de materiales y su creatividad (imaginación en el uso de los mismos), apego a la temática (alusividad a la Revolución Mexicana y deporte).

En cuanto a los agrupamientos que recibieron placa de reconocimiento, el primer lugar fue para el Instituto de Seguridad y Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el segundo, para la Secundaria General “Constitución de 1917”; el tercero, para la Secundaria General “Epigmenio González”; y el cuarto lugar para la Secundaria Técnica Número 29 “Miguel Ángel Buonarroti”.

Además, se le hizo mención especial a los diferentes conjuntos de Descubierta, Adultos Mayores, Asociaciones Deportivas, Escuelas Secundarias Técnicas y Generales, Escuelas de Nivel Medio Superior y Superior, Academias Deportivas, Militares y Paramilitares, así como a la Flotilla de Cierre.

Entre los elementos calificados para estos últimos, se encontraron: vestuario del personal (que fueran uniformados), disciplina (sus transiciones y su formación), accesorios para ejercicios (dominio de los elementos de apoyo), grado de dificultad e innovación en la rutina, coordinación de la ejecución y evolución sobre la marcha (precisión de conjunto).