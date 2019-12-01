Premia Bedolla las mejores piezas del 65 Concurso Artesanal de Domingo de Ramos

Uruapan, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla premió a las y los ganadores del 65 Concurso Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, donde se repartió una bolsa de 1.6 millones de pesos para reconocer el talento de 178 personas artesanas.

El mandatario entregó el primer lugar a la artesana de la comunidad de Cocucho, Ceferina Ascencio Molina; el galardón especial a Ester Paredes Punzo, de Santa Clara del Cobre; el premio “Antonio Hernández González”, al artesano de Capula, Miguel de la Cruz Hernández; y el galardón “Victoriano Salgado Morales”, a Adán Rebollar Avilés; y el premio “Arturo Olivares Gallardo” al artesana uruapense, Juan Valencia Villalobos.

Ramírez Bedolla entregó también diplomas de la Muestra de Indumentaria Tradicional, entre ellos a Andrea García Rangel, artesana textil de barro y fibras vegetales de la localidad de Cachán de Echeverría, del municipio de Aquila, por su labor en la preservación del uso y elaboración de la indumentaria tradicional de la región nahua.

La directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Sonia Santos Garza, Plan de Justicia Indígena, reconoció la importancia y grandeza de este escaparate artesanal, gracias a la maestría de las manos artesanas, por lo que reafirmó el compromiso del Gobierno de México con los pueblos originarios a través del Plan de Justicia del Pueblo Purépecha.

El director general de la Casa de las Artesanías, Cástor Estrada Robles, informó que en esta edición se inscribieron 2 mil 444 piezas de mil 500 artesanos, de las cuales, se premiaron las mejores 178, gracias a la participación del Fonart, las secretarías de Gobierno y de Turismo de Michoacán, el Ayuntamiento de Uruapan, Fomento Cultural Banamex y la Asociación de Productores e Importadores de Aguacate.

Acompañaron al gobernador, el secretario de Turismo, Roberto Monroy García; la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís; el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández; la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar; la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García.

También, la presidenta de la Unión de Artesanos de Michoacán, María Emilia Reyes Oseguera; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Baltazar Gaona García; el director general de Unidad de Culturas Vivas Patrimonio Material e Interculturalidad, Diego Prieto Hernández; y el titular de la oficina de representación del IMPI en Michoacán, Joaquín Márquez Trinidad; y personas artesanas.