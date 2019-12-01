Preferencia por mujeres fortalece a Fabiola Alanís y consolida ruta de Morena hacia 2027

Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- El escenario electoral en Michoacán no solo perfila nombres, también define tendencias de fondo. La encuesta de Dato.mx revela que el 34.3% del electorado prefiere que la candidatura sea encabezada por una mujer, por encima del 28.7% que opta por un hombre.

Este dato no es aislado: se conecta directamente con el liderazgo de Fabiola Alanís Sámano, quien encabeza la preferencia entre perfiles femeninos de Morena con amplia ventaja.



En este contexto, Fabiola Alanís lidera en intención de voto, y encarna la expectativa mayoritaria de un relevo femenino, alineado con los avances de la transformación en materia de igualdad, derechos y justicia social.



Frente a este escenario, los números también envían un mensaje interno en Morena: la definición de candidatura no solo pasa por cercanía política, sino por viabilidad electoral real.

Un dato relevante es que, mientras Fabiola Alanís se ha mantenido durante varios meses con tendencia positiva sostenida, las otras aspirantes morenistas lucen estancadas desde hace varias semanas.



Así, el liderazgo de Fabiola Alanís se fortalece como punto de convergencia entre proyecto, competitividad y legitimidad social, consolidando una ruta clara para que Morena retenga Michoacán y profundice el proceso de transformación en la entidad.