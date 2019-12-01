Precios justos para la lenteja michoacana; Federación y Estado comprarán grano a productores: Bedolla

Coeneo, Michoacán, 18 de noviembre de 2025.- Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los gobiernos federal y estatal comprarán, de manera directa y a un precio justo, la lenteja cultivada en el estado para hacer frente a los precios internacionales, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En una asamblea informativa con pequeñas y pequeños productores de los municipios de Coeneo, Huaniqueo y Zacapu, el mandatario explicó que, junto con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se establecerá un precio para comprar el grano, que después se venderá en las 25 mil 400 Tiendas del Bienestar de todo el país.

Refirió que existe una competencia desleal en el país frente a la lenteja canadiense, la cual se comercializa en un precio de 16 pesos por kilogramo, por ello se brinda este apoyo directo para los productores michoacanos.

Ramírez Bedolla destacó que entre estos tres municipios de Michoacán el estado produce el 90 por ciento de la lenteja del país, por ello la importancia de impulsar su cultivo para beneficio de productores y consumidores.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, dio a conocer que de manera inmediata se comprarán en 22 mil pesos la tonelada, 550 toneladas de lenteja que tenían rezagadas las pequeñas y pequeños productores michoacanos debido a los precios bajos que había en el mercado.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán, Cuauhtémoc Ramírez Romero, detalló que las pequeñas y pequeños productores tienen hasta el 30 de noviembre de este año para registrarse en los Centros de Apoyo y Desarrollo Rural para presentar los documentos requeridos y beneficiarse con la compra conjunta.

Acompañaron al gobernador las presidentas municipales de Coeneo y de Zacapu, Valeria Aguilar Juárez y Mónica Valdéz Pulido, respectivamente; el alcalde de Huaniqueo, Ramón Carranza García; el presidente de Productores Productivos de La Cañada, Roberto Ávila Torres; entre otras autoridades federales y estatales, y productoras y productores de lenteja y habitantes de la región.