PRD pidió a FGE de Michoacán reporte sobre desaparición de la regidora Maribel Juárez Blanquet en Angamacutiro

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 18:41:34

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, manifestó su expectativa de que la Fiscalía General del Estado emita un informe oficial sobre el caso de Maribel Juárez Blanquet, regidora de Penjamillo, desaparecida en agosto del 2024.

Ocampo Córdova señaló que, a pesar del tiempo transcurrido, es fundamental que las autoridades transparenten el estado de la carpeta de investigación, ya que la falta de resultados alimenta la sensación de impunidad en la región.

"Sí son casos que lamentablemente no se resuelven, o no se detienen a los autores tanto intelectuales como los que cometen los asesinatos, y ahí se van quedando, se van quedando en el olvido. Nosotros, por supuesto, lamentamos mucho lo de Maribel," comentó el líder perredista.

Recordó que el PRD propuso a Maribel como regidora miembro del Consejo Municipal Ciudadano que se tuvo que nombrar, luego de la renuncia de la presidenta municipal sustituta, Xóchitl Karely del Río Carranza, y parte del cabildo por motivos de inseguridad.

"Nadie quería, pues era muy difícil que alguien asumiera una tarea de esta naturaleza, ella la aceptó", apuntó en entrevista el también diputado local.

Maribel asumió el cargo como regidora el 23 de noviembre de 2022 y la Fiscalía General del Estado emitió su ficha de búsqueda el 4 de agosto del 2024 unas horas después de su desaparición.