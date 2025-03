PRD no tiene culpa de los delitos de sus militantes: señalan desde el partido ante caso Silvano Aureoles  

Morelia, Michoacán, a 3 de marzo del 2025.- El PRD está por encima de sus militantes y no tiene la culpa de que alguien cometa delitos, aseguró Octavio Ocampo Córdova líder estatal del Sol Azteca en Michoacán, al referirse a la orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de la República contra el ex gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo.

De esta forma, el PRD-M intenta deslindarse del ex mandatario michoacano y sus integrantes dieron lectura a la postura que tienen como instituto político, en la que destacaron estar contra los excesos y abusos de poder.

"No vamos a cambiar el eslogan, no vamos a cambiar el color del partido, no vamos a cambiar las siglas, se mantiene igual y el partido está por encima de cualquier militante. El partido no tiene culpa de que alguien (de sus filas) cometa algún agravio, el partido está por encima de todos los militantes", expresó el dirigente del PRD Michoacán.

Ocampo Córdova apuntó que desde el PRD-M ya dieron de baja a Silvano Aureoles, junto con perfiles como Juan Bernardo Corona, los cuales ya no son parte del padrón de militantes, facultad que tiene dicho instituto político.

Eso sí, Ocampo Córdova dio este anuncio mientras estuvo acompañado por varios militantes cercanos a Silvano Aureoles Conejo, donde añadió que si alguien hizo desvíos de recurso público tiene que pagar. "Cada quien tiene que tener esa responsabilidad cuando estamos en el ejercicio público", expresó.