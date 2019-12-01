PRD Michoacán no descarta denunciar al titular del Ooapas por presunto desvío de recursos y autopromoción

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 15:54:02

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, anunció que su partido está recabando información para presentar una denuncia formal contra Adolfo Torres, titular del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), por presunto desvío de recursos y uso indebido de fondos públicos.

Ocampo Córdova señaló que el funcionario estaría gastando aproximadamente 500 mil pesos mensuales destinados a posicionar su imagen, recursos que, según el PRD, deberían enfocarse en resolver la crisis hídrica que se padece en todo el municipio.

Confirmó que se están reuniendo elementos para presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y no descartó acudir ante el Instituto Electoral de Michoacán, por posibles actos anticipados de campaña, comentó en rueda de prensa.

El también diputado local agregó que con respecto a la publicidad que acompaña a los recibos de agua será investigado como posible uso de recursos públicos para fines proselitistas o personales.

Ocampo Córdova adelantó la oposición del PRD a la Ley de Ingresos de Morelia, específicamente en lo referente al incremento de entre el 8% y el 10% a la tarifa del agua, lo que consideró inviable mientras persisten los problemas de servicio.