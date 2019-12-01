PRD Michoacán mantiene ruta propia y refuerza la organización para 2027: Verónica García

PRD Michoacán mantiene ruta propia y refuerza la organización para 2027: Verónica García
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 20:32:48
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Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- El PRD Michoacán mantiene una ruta propia de preparación electoral, con trabajo de unidad y organización en los municipios, afirmó la presidenta, Verónica García Reyes. En rueda de prensa, señaló que el partido trabaja con sus estructuras y con quienes tienen interés en participar en los próximos comicios, mientras la definición sobre alianzas se abordará en noviembre. “Estamos nosotros trabajando en una ruta política”, expresó.

García Reyes informó que la dirigencia y las secretarías del Comité Ejecutivo Estatal realizan recorridos y reuniones con la militancia y los comités municipales para explicar el proceso interno y la ruta electoral. Indicó que estas actividades permiten atender las dudas de sus integrantes y preparar la participación del partido en 2027. “Estamos trabajando con nuestros perfiles”, sostuvo.

La líder perredista anunció próximos encuentros regionales en Jiquilpan, Nahuatzen y Apatzingán, como parte de la agenda para recuperar la grandeza de Michoacán. Explicó que estos espacios permitirán compartir información con la militancia, escuchar a la población y fortalecer la organización del partido en las regiones. “Estamos redoblando esfuerzos”, afirmó al referirse a las tareas de la dirigencia y los comités municipales.

En el ámbito nacional, García Reyes destacó la participación del PRD Michoacán en el bloque de nueve partidos locales del PRD. Durante la conferencia se dio lectura a la conclusión de su pronunciamiento por la defensa de la soberanía nacional, que plantea impulsar iniciativas para ampliar derechos y construir acuerdos entre las izquierdas. Sobre el trabajo del partido en el estado, la presidenta estatal subrayó: “Nosotros vamos a seguir construyendo nuestra propia ruta, con nuestra militancia, con nuestros comités municipales y con la ciudadanía”.

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