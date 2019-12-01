PRD Michoacán lamenta el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas; su congruencia deja huella en la historia de México

PRD Michoacán lamenta el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas; su congruencia deja huella en la historia de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 11:04:16
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Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2026.– El PRD Michoacán lamenta profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre cuya trayectoria marcó la historia política de México y contribuyó a abrir caminos para la pluralidad, las libertades y la democracia.

A lo largo de su vida pública, Cárdenas Solórzano fue uno de los hombres más congruentes de la política mexicana de las últimas décadas. Su fidelidad a sus principios y su compromiso con las causas sociales constituyen un legado que trasciende generaciones.

Su partida representa una gran pérdida para el perredismo, para Michoacán y para quienes creen en la democracia mexicana. Como fundador del Partido de la Revolución Democrática, su historia está ligada a la lucha por un país más plural, con instituciones democráticas y mayores libertades para la ciudadanía.

El PRD Michoacán expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos. La congruencia de una vida entera no se olvida: permanece en la historia y en la memoria de quienes comparten los ideales por los que luchó.

Descanse en paz, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

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