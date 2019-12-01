PRD Michoacán fortalece su estructura en Ixtlán con la integración de nuevos perfiles al Comité Municipal: Humberto González Villagómez

Ixtlán, Michoacán, a 8 de diciembre del 2025.– En representación de la dirigencia estatal del PRD Michoacán, el líder perredista Humberto González Villagómez visitó el municipio de Ixtlán para encabezar la integración de nuevos cuadros al Comité Municipal, en un acto que deja claro el compromiso del partido con la organización territorial y el fortalecimiento de su estructura rumbo al próximo año.

Durante el encuentro, a nombre del dirigente estatal Octavio Ocampo, se entregaron nombramientos a cuatro nuevos integrantes del comité local Brenda Gomar Camarena, Coordinadora de Política Social; Denis Rosas González, Secretaria General; Noemí Gutiérrez Amezcua, Secretaria de la Mujer; y Oscar Moreno Cervantes, Coordinador de la Diversidad Sexual.

El evento contó con la presencia del presidente del Comité Municipal, Aaron Pérez, así como de todas y todos los miembros del comité; también asistió el ex presidente municipal de Ixtlán, Ángel Rafael Macías, quienes manifestaron su respaldo al proyecto del PRD y a la visión que impulsa la dirigencia estatal.

Humberto González Villagómez destacó que la integración de estos nuevos perfiles representa un paso importante para consolidar el trabajo organizativo en la región, “hoy fortalecemos al Comité Municipal de Ixtlán con mujeres y hombres comprometidos. El PRD sigue de pie, cercano a la gente y construyendo equipo para defender nuestras causas”.

Como parte del compromiso social del partido, durante la jornada se brindó apoyo a habitantes de la zona para el trámite de su visa y el acompañamiento correspondiente, servicio que continuará al inicio del año 2026, reiterando la vocación solidaria y de servicio con la que el PRD trabaja en las comunidades.

Con estas acciones, el ex alcalde y ex diputado local, y delgado del PRD Michoacán dijo que el sol azteca continúa avanzando en la reorganización de sus estructuras municipales, apostando por la participación ciudadana, el fortalecimiento interno y la defensa de los derechos sociales.