PRD Michoacán consolida liderazgo local con la renovación de sus coordinaciones municipales reconoce Araceli Saucedo Reyes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 15:43:08
Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- En un ejercicio democrático que fortalece la vida interna del partido, el PRD Michoacán llevó a cabo la jornada de renovación de las Coordinaciones Estatales de Regidoras y Regidores, así como de Síndicas y Síndicos, donde la senadora Araceli Saucedo Reyes reconoció el compromiso y la responsabilidad de quienes hoy asumen estas nuevas encomiendas.

Durante esta jornada de organización municipal, destacó que las y los nuevos integrantes representan una base sólida para fortalecer el trabajo territorial del partido, al tiempo que agradeció la invitación de Marco Aurelio Nava, Secretario de Organización Interna y Planeación Estratégica, al taller “Liderazgo Político y Social de Autoridades Electas del PRDM”.

La senadora felicitó a quienes a partir de hoy conforman la coordinación al subrayar que su labor será fundamental para mantener viva la identidad perredista y enfrentar los retos actuales en cada comunidad y municipio.

En su mensaje, llamó a la militancia a retomar la esencia fundadora del PRD, recordando que el partido creció “en las calles, con la gente, tocando puertas y ganando corazones”. Además a volver a ese origen permitirá fortalecer la cercanía con la ciudadanía.“Necesitamos regresar a caminar nuestras comunidades, a organizarnos y trabajar como la familia perredista que siempre hemos sido”.

Araceli Saucedo señaló que el éxito del partido no depende únicamente de las dirigencias o de las representaciones populares, sino del trabajo estructurado, permanente y en equipo de todas y todos los militantes. “La clave es la unidad, una agenda clara y la organización con la gente”.

Asimismo, destacó que el PRD gobierna hoy a más de 500 mil michoacanas y michoacanos, lo cual debe asumirse con orgullo y responsabilidad, ya que cada una y uno entregan resultados, pone el corazón y se gobierna con compromiso real.

La senadora reiteró su solidaridad con las y los alcaldes perredistas, especialmente con el edil de Coahuayana y llamó a los tres niveles de gobierno a mejorar la coordinación institucional para enfrentar de manera efectiva la situación de seguridad en Michoacán.

Finalmente, expresó su confianza en que los esfuerzos del Plan Michoacán comenzarán a mostrar resultados visibles en el corto plazo, siempre poniendo en el centro a las familias del estado.

