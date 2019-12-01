PRD Michoacán anuncia campamento juvenil para el 14 y 15 de noviembre

PRD Michoacán anuncia campamento juvenil para el 14 y 15 de noviembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 16:18:31
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Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- El PRD Michoacán anunció que realizará su campamento juvenil los días 14 y 15 de noviembre, con actividades de formación política, deporte, convivencia y cuidado del medio ambiente. “Hemos logrado traer a las nuevas generaciones”, señaló Verónica García Reyes, presidenta estatal del partido, al referirse a la incorporación de jóvenes a los espacios de participación política.

Guadalupe Flores, secretaria de Juventudes del PRD Michoacán, explicó que el encuentro abrirá un espacio de diálogo sobre el papel de la izquierda en México y América Latina. “Queremos abrir una conversación que nos invite a cuestionar, a reflexionar y a entender qué significa ser de izquierda en el mundo de hoy”, dijo.

El sábado 14, el programa comenzará con una ponencia sobre el papel actual de la izquierda, el impacto de sus gobiernos y sus desafíos en materia de justicia social. La jornada incluirá un rally para fortalecer el trabajo en equipo, y una actividad de sensibilización sobre la conservación de las tortugas marinas.

El domingo 15, las y los asistentes iniciarán la jornada con una sesión para construir propuestas colectivas a partir de las experiencias de jóvenes de distintas regiones de Michoacán.

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