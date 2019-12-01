PRD Impugnará Resolución del IEM por Evento de AMA y Denuncia Uso de Recursos Públicos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 13:15:30

Morelia, Michoacán, 4 de febrero de 2026. – Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán (PRD-M), anunció que presentarán una impugnación contra la resolución del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) respecto al evento organizado por la Asociación Civil AMA.

Afirmó que esta misma semana también interpondrán una queja ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

Ocampo Córdova calificó la decisión del IEM de no requerir la presencia del Instituto por no estar en tiempo proselitista como un "engaño a la ley electoral" y un "fraude prácticamente", asegurando que el acto fue un mitin político disfrazado de encuentro ciudadano para el "destape del presidente municipal de Morelia".

"Seguramente hoy vamos a presentar una queja ante el Tribunal Electoral porque creemos, primero, es un engaño el que intentan hacerle a la ley electoral, un fraude prácticamente. Obviamente, nosotros sabemos, los que estamos en el ambiente político, que fue un evento encaminado al destape del presidente municipal de Morelia," expresó en entrevista.

El líder perredista argumentó que el evento fue totalmente político, con la asistencia de diputados y alcaldes del PAN, así como priistas. La queja del PRD se centrará en el uso de recursos públicos para la movilización.

"Yo creo que en lugar de estar rentando ese lugar, en lugar de rentar transporte para movilizar a la gente, en lugar de pagarle, porque algunos compañeros nos han comentado pues que les pagaban de a 300 pesos para ir al evento," señaló Ocampo, subrayando que tales acciones son "actos anticipados de campaña".

El dirigente del PRD reconoció la presencia de uno de sus regidores de extracción perredista en el evento, expresando su desaprobación.

"Platicamos con él justo días antes, pues él fue uno de los que me dijo que andaban pidiéndoles respaldo... Y yo desde aquí le digo, y se lo diré personalmente, que hay que apegarnos a la institucionalidad del PRD," declaró Ocampo Córdova.

El también diputado local recordó el esfuerzo que costó al PRD obtener esa regiduría, pidiendo respeto a la línea partidista: "Me costó mucho trabajo presionar y hacer respetar el valor del PRD, y lo que hoy por lo menos pido es que haya respeto al partido."

El PRD buscará que el Tribunal revise la legalidad del evento y las posibles sanciones por la movilización de votantes con recursos públicos.