PRD apuesta por unificar las izquierdas, adelanta Araceli Saucedo

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre del 2026.- Araceli Saucedo Reyes, Senadora de la República, destacó que el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán (PRD) ha optado por unificar a las izquierdas en la ruta a trazar rumbo al proceso electoral del 2027.

En conferencia de prensa, la integrante de la Cámara alta dio la bienvenida a Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, por los partidos Morena, Verde Ecologista de México, y del Trabajo.

En este sentido, agradeció la disponibilidad del coordinador de la 4T para sostener el diálogo con el partido del Sol Azteca, pues destacó la necesidad de unir fuerzas frente al contexto geopolítico que se vive a nivel global, así como de buscar el bienestar del estado.

Araceli Saucedo explicó que a partir del pasado mes de junio, el PRD Michoacán emprendió diversos recorridos para la escuchar a la ciudadanía, pues, dijo, se ha ponderado la unidad con la militancia y con el pueblo, en un diálogo que ha permitido fortalecer las estructuras.

Cabe señalar que durante el encuentro estuvieron presentes también Octavio Ocampo, promotor del proyecto para recuperar la grandeza de Michoacán; Jesús Mora González, dirigente estatal de Morena; Pablo Varona Estrada, coordinador de Alcaldes del PRD Michoacán; Conrado Paz Torres, coordinador de la bancada del partido en el congreso local; así como alcaldes emanados del Sol azteca.