Posibles cambios alcanzan áreas clave del Gobierno de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 30 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Sinaloa enfrentaría nuevos movimientos en su estructura administrativa, luego de que trascendiera la posible salida de Carlos César Castro García de la Subsecretaría de Administración, con lo que serían tres los funcionarios involucrados en los cambios que alcanzarían áreas estratégicas del Ejecutivo estatal.

De acuerdo con versiones citadas por medios locales, además de Castro García también se prevén modificaciones en las titularidades de Finanzas y Obras Públicas, actualmente encabezadas por Joaquín Landeros y Raúl Montero, respectivamente. Hasta el momento, la administración estatal no ha confirmado oficialmente estos movimientos.

Castro García ocupa la Subsecretaría de Administración desde noviembre de 2024, cuando fue designado durante la administración de Rubén Rocha Moya. Entre las funciones de esta área se encuentran los procesos de licitación y adjudicación de bienes, la administración de inventarios y activos públicos, así como la nómina centralizada y los servicios generales del Poder Ejecutivo.

La eventual salida también destaca por la relación laboral previa entre Castro García y la actual gobernadora Graciela Domínguez Nava, con quien coincidió en la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC). De confirmarse los cambios, la Secretaría de Administración y Finanzas tendría modificaciones tanto en su titularidad como en una de sus principales áreas operativas.